Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию

Такой формат общения глава региона выбирает во второй раз. Первая «Прямая линия» состоялась 6 сентября 2021 года. Тогда звонивших зрителей больше всего интересовали вопросы по поводу цен, дорог, дистанта, благоустройства и вакцинации.