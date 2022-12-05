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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию

Сегодня, 16:11
Фото: Информационный портал Свердловской области
Общение с жителями Свердловской области в прямом эфире запланировано на пятницу 9 декабря.

Евгений Куйвашев ответит на вопросы уральцев в студии телекомпании «Областное телевидение», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Прямая трансляция также будет вестись в официальном сообществе «Свердловская область» социальной сети Вконтакте.

Жители региона могут задать свои вопросы губернатору заранее. Для этого нужно позвонить на бесплатный номер 8-800-100-59-46. Звонки принимаются до 20:00 8 декабря.

Такой формат общения глава региона выбирает во второй раз. Первая «Прямая линия» состоялась 6 сентября 2021 года. Тогда звонивших зрителей больше всего интересовали вопросы по поводу цен, дорог, дистанта, благоустройства и вакцинации.

Выплаты, экология, премии и пожары: итоги прямой линии губернатора Евгения Куйвашева
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#Андрей Труфанов#Общество#Свердловская область#Губернатор#Прямая линия#Жители Урала#Чистый воздух#Евгений Куйвашев
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