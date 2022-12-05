Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию

Евгений Куйвашев ответит на вопросы уральцев в студии телекомпании «Областное телевидение», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Прямая трансляция также будет вестись в официальном сообществе «Свердловская область» социальной сети Вконтакте.
Жители региона могут задать свои вопросы губернатору заранее. Для этого нужно позвонить на бесплатный номер 8-800-100-59-46. Звонки принимаются до 20:00 8 декабря.
Такой формат общения глава региона выбирает во второй раз. Первая «Прямая линия» состоялась 6 сентября 2021 года. Тогда звонивших зрителей больше всего интересовали вопросы по поводу цен, дорог, дистанта, благоустройства и вакцинации.