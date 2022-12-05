Инструкции по сборке тревожного чемодачика начали получать жители Екатеринбурга

В инструкции говорится, что граждане должны иметь под рукой документы, деньги, портативный зарядник и телефон. Перед уходом из квартиры необходимо перекрыть все коммуникации и закрыть окна.

В тревожном чемоданчике должны быть одежда и обувь по сезону, средства гигиены и небольшой запас продуктов. Также при себе желательно иметь фонарик, спички и одноразовую посуду.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге имеется более 900 сооружений гражданской обороны. Этого достаточно, чтобы укрыть граждан, пишет «МК-Урал».