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Инструкции по сборке тревожного чемодачика начали получать жители Екатеринбурга

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI
Инструкции о том, как вести себя во время сигналов гражданской тревоги, а также по правильной сборке тревожного чемоданчика, стали получать жители Екатеринбурга.

Рассылкой информации занимается Госжилинспекция по поручению МЧС. После этого управляющие компании размещают рекомендации на информационных стендах жилых домов, пишет Е1.

В инструкции говорится, что граждане должны иметь под рукой документы, деньги, портативный зарядник и телефон. Перед уходом из квартиры необходимо перекрыть все коммуникации и закрыть окна.

В тревожном чемоданчике должны быть одежда и обувь по сезону, средства гигиены и небольшой запас продуктов. Также при себе желательно иметь фонарик, спички и одноразовую посуду. 

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге имеется более 900 сооружений гражданской обороны. Этого достаточно, чтобы укрыть граждан, пишет «МК-Урал». 

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Тревога#Оборона#Предупреждение
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