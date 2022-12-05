Исцеляющая болезнь: российские медицина и наука «выздоровели», заразившись ковидом

В 2020 году российская система здравоохранения столкнулась с беспрецедентным кризисом, виной которому коронавирус COVID-19. Никто толком не знал, что это такое и как с ним бороться. Многие россияне переносили инфекцию очень тяжело. Возросла смертность не только от ковида, но и от запущенных заболеваний, которые были «подогреты» новым вирусом. По данным Росстата, смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19. Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек.