Исцеляющая болезнь: российские медицина и наука «выздоровели», заразившись ковидом

Наша медицина, хоть и с огромными усилиями, но выдержала немыслимый ранее стресс-тест. Система здравоохранения не только осталась стабильной, но и получила новые импульсы развития, модернизировала инфраструктуру, а Россия, одна из немногих в мире, стала выпускать собственную вакцину, которая спасла миллионы жизней и у нас, и по всему миру.
Вот зараза!
В 2020 году российская система здравоохранения столкнулась с беспрецедентным кризисом, виной которому коронавирус COVID-19. Никто толком не знал, что это такое и как с ним бороться. Многие россияне переносили инфекцию очень тяжело. Возросла смертность не только от ковида, но и от запущенных заболеваний, которые были «подогреты» новым вирусом. По данным Росстата, смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19. Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек.
Врачам приходилось спасать чужие жизни, рискуя своими. Несмотря на защитную экипировку, в которой они выглядели то ли космонавтами, то ли ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многие заразились, особенно в первые месяцы. Учились на ходу и лечению болезни, и самозащите.
Врачи-герои
Несмотря на то, что COVID-19 явился для всех огромным потрясением, он принес пользу отечественной медицине и биохимической промышленности.
Медицинские работники стали настоящими героями. Труд стали оплачивать достойно, ввели «ковидные» выплаты. Они составляли 25% от оклада сотрудника с учетом фактически отработанного времени. К компенсационным выплатам применяли районные коэффициенты, а также учитывали ставку медика в организации.
Вернулся престиж профессии врача. Выпускники стали чаще выбирать медицинские специальности. Согласно мониторингу НИУ ВШЭ, в 2021 году они обогнали по популярности все другие. В медицинские вузы было зачислено 52,5 тыс. человек, на 3,3 тыс. больше, чем годом ранее.
В больницах улучшилось положение с кадрами. Наряду с опытными врачами пенсионного возраста, которые не ушли на заслуженный отдых только из-за того, что их некем заменить, в лечебных учреждениях прибавилось молодых докторов.
Современное оснащение
Больницы и лечебные центры снабжались новым оборудованием, без которого невозможно эффективное лечение не только ковида, но и других заболеваний.
Многие больницы или их отделения пришлось перепрофилировать под ковидные госпитали. Иногда их нужно было развернуть буквально за сутки. Их старались оснастить по последнему слову техники.
Новые инфекционные госпитали работали, в первую очередь, с пациентами, у которых подозревали или уже подтвердили COVID-19, и при этом была высока вероятность осложнений. Таким пациентам могла потребоваться помощь хирурга, кардиолога, нейрохирурга или любого другого «узкого» специалиста, поэтому в работу включились многопрофильные высокотехнологичные учреждения.
Именно COVID-19 послужил развитию диагностики. Три вспышки инфекций, обусловленных коронавирусом, способствовали стремительному развитию методов лабораторной диагностики. Были разработаны так называемые «быстрые диагностические тесты», в том числе для выявления антител к COVID-19. Компьютерная томография не является методом диагностики коронавируса. Но, учитывая, что тяжесть течения COVID-19 часто определяется поражением легких, этот метод стали широко применять во всех странах. Пандемия привела к масштабному использованию КТ-томографов для подтверждения ковида.
Получила распространение телемедицина, благодаря которой можно проконсультироваться с врачом, находясь далеко от больницы.
На прививку становись!
На борьбу с коронавирусом были брошены все силы науки и медицины. Россия стала первой страной мира, разработавшей вакцину от смертоносного вируса. В августе 2020 года была зарегистрирована вакцина, получившая название «Спутник V». Ее разработали ученые института имени Гамалеи.
Благодаря «Спутнику V» России и многим странам мира, куда она была поставлена, удалось избежать огромного количества смертей.
После завершения всех трех фаз испытания западные ученые признали высокую эффективность «Спутника V». Авторитетный британский медицинский журнал The Lancet опубликовал данные о том, что российская вакцина оказалась эффективна на 91,6%.
Впоследствии в России появились вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», и «КовиВак», от Центра имени Чумакова Российской академии наук.
На здоровье
Итак, что же получила Россия в результате коронакризиса?
— В сферу здравоохранения хлынул поток государственных инвестиций, больницы оснастили высокотехнологичным оборудованием.
— Получила развитие отечественная диагностика.
— Повысился престиж профессии врача.
— Россия стала мировым поставщиком вакцины, это дало дополнительный доход для национальной экономики.
Сегодня коронавирус не снят с повестки дня. Но за счёт вакцинации, ранней диагностике и приобретенному опыту лечения ковида, количество заболевших значительно сократилось.