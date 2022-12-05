Лже-ветерана задержали в Иркутске по обвинению в экстремизме

В Иркутске задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. В соцсетях мужчина представлялся ветераном боевых действий и рассказывал о своем боевом опыте, хотя ветераном не являлся.
По данным следствия, мужчина вел блог на военную тему, сообщает региональное управление МВД. Оперативники полиции в ходе проведения проверки выяснили, что рассказанное мужчиной не соответствовало действительности, пишут «Новые известия».
Во время обысков у мужчины обнаружили ненастоящие медали и ордена, головные уборы, имеющие особый статус в спецподразделениях. Также у него нашли 700 тысяч рублей. Деньги он хранил в иностранной валюте.
Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.