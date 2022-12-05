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На карантин из-за ОРВИ массово отправляются школьники Екатеринбурга

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин из-за увеличения уровня заболеваемости ОРВИ.

Сейчас в областном центре на карантин закрыты десятки классов в школах и групп в детсадах. Родители пожаловались на кашель и температуру детей, сообщает ЕАН.

По словам одной из матерей, у ее ребенка около трех дней держалась температура под 40 градусов. Сбить ее не получалось, поэтому пришлось вызвать «скорую». Следом за ребенком, заболели и остальные члены семьи.

По данным ЕАН, карантин уже объявлен в 57 группах в 74 детсадах, всего болеют 566 детей. Дома временно обучаются ученики 42 классов в 16 школах. ОРВИ выявлено у более чем 400 ребят.

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#Здоровье#Новости УрФО#ОРВИ#Вирус#Дети#Карантин#Елена Озерова
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