На карантин из-за ОРВИ массово отправляются школьники Екатеринбурга

Сейчас в областном центре на карантин закрыты десятки классов в школах и групп в детсадах. Родители пожаловались на кашель и температуру детей, сообщает ЕАН.
По словам одной из матерей, у ее ребенка около трех дней держалась температура под 40 градусов. Сбить ее не получалось, поэтому пришлось вызвать «скорую». Следом за ребенком, заболели и остальные члены семьи.
По данным ЕАН, карантин уже объявлен в 57 группах в 74 детсадах, всего болеют 566 детей. Дома временно обучаются ученики 42 классов в 16 школах. ОРВИ выявлено у более чем 400 ребят.