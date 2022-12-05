Наркоман в Екатеринбурге решил подзаработать на закладках и попался полиции

Мужчина планировал получать информацию о тайниках с синтетическими наркотиками через лицо, имя которого сейчас неизвестно. Далее подсудимый должен был перекладывать наркотические средства в другие места для реализации. По замыслу ОПГ, данные о новых закладках должны были поступать покупателям через интернет.