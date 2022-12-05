Наркоман в Екатеринбурге решил подзаработать на закладках и попался полиции

Известно, что имя осужденного — Владимир С. Для того, чтобы заработать деньги на закладке наркотиков, мужчина вышел на связь с преступной группировкой (в отношении которой в производстве суда находится отдельное дело).
Мужчина планировал получать информацию о тайниках с синтетическими наркотиками через лицо, имя которого сейчас неизвестно. Далее подсудимый должен был перекладывать наркотические средства в другие места для реализации. По замыслу ОПГ, данные о новых закладках должны были поступать покупателям через интернет.
Информацию о первом тайнике С. получил еще в сентябре 2020 года. Тогда житель Екатеринбурга нашел 15 грамм наркотиков, которые расфасовал в 14 свертков. Далее, во время распространения «закладок» на территории города, Владимира задержали сотрудники правоохранительных органов.
Осужденный был приговорен судом к 10 годам и 6 месяцам тюремного срока по 228 статье УК РФ, сообщает прокуратура Свердловской области.