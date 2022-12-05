TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Наркоман в Екатеринбурге решил подзаработать на закладках и попался полиции

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, который сам употреблял наркотики, решил подзаработать на незаконном распространении запрещенных препаратов и попался сотрудникам правопорядка. До задержания мужчина успел сделать два тайника с мефедроном. 4 декабря екатеринбуржец получил уголовный срок.

Известно, что имя осужденного — Владимир С. Для того, чтобы заработать деньги на закладке наркотиков, мужчина вышел на связь с преступной группировкой (в отношении которой в производстве суда находится отдельное дело).

Супруги решили подзаработать на продаже наркотиков и были пойманы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Мужчина планировал получать информацию о тайниках с синтетическими наркотиками через лицо, имя которого сейчас неизвестно. Далее подсудимый должен был перекладывать наркотические средства в другие места для реализации. По замыслу ОПГ, данные о новых закладках должны были поступать покупателям через интернет.

В лесу на Вые в Нижнем Тагиле задержан закладчик героина
Узнать подробнее

Информацию о первом тайнике С. получил еще в сентябре 2020 года. Тогда житель Екатеринбурга нашел 15 грамм наркотиков, которые расфасовал в 14 свертков. Далее, во время распространения «закладок» на территории города, Владимира задержали сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле с начала года 63 человека умерли от передозировки наркотикамиВ Екатеринбурге экс-полицейский получил 9 лет колонии за сбыт наркотиковВ Нижнем Тагиле судят «закладчика» за 10 пакетов с наркотиками

Осужденный был приговорен судом к 10 годам и 6 месяцам тюремного срока по 228 статье УК РФ, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Наркотики#Криминал#Суд#Прокуратура#Закладчик
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
2 декабря 11:57
Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле
3 декабря 10:30
Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле
3 декабря 13:39
Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов
3 декабря 07:50
Брать деньги за катание на главной горке в ледовом городке будут власти Екатеринбурга
3 декабря 11:02