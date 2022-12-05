Одноклассники объявили юбилейную премию «Самый ОК»

Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в «Блог года» — по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.