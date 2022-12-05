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Осужденный экс-депутат гордумы Екатеринбурга выплатит 36 миллионов по решению суда

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Игорь Плаксин приговорен арбитражным судом к субсидиарной ответственности за долги ООО «Уктусстрой». Мужчина должен заплатить 36,3 миллиона рублей. Постановление вынесли 30 ноября, оно может быть обжаловано.

Общество с ограниченной ответственностью получило иски от кредиторов, сумма которых составила более 301 миллиона рублей, однако 268,6 миллиона рублей суд не включил в реестр. Кроме того, компания задолжала администрации центра столицы Свердловской области порядка 3,9 миллиона рублей. Суммарный долг возложили на Игоря Плаксина.

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ООО, входящее в НП «Уралэнергостройкомплекс», находится в процедуре банкротства около 5 лет. Компания несет ответственность за недостроенный ЖК «Первый Николаевский» (нынешнее название — «Татлин»), завершением работ которого занималась другая фирма.

Игоря Плаксина приговорили в прошлом году за крупное мошенничество. Компания создала сеть из более чем 20 юридических лиц и занималась хищением авансовых платежей подконтрольных компаний и другими финансовыми преступлениями, сообщает «КоммерсантЪ».

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#Екатеринбург#Криминал#Суд#Приговор#Мошенничество#Деньги#Анна Варнакина
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