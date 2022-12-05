Осужденный экс-депутат гордумы Екатеринбурга выплатит 36 миллионов по решению суда

Общество с ограниченной ответственностью получило иски от кредиторов, сумма которых составила более 301 миллиона рублей, однако 268,6 миллиона рублей суд не включил в реестр. Кроме того, компания задолжала администрации центра столицы Свердловской области порядка 3,9 миллиона рублей. Суммарный долг возложили на Игоря Плаксина.
ООО, входящее в НП «Уралэнергостройкомплекс», находится в процедуре банкротства около 5 лет. Компания несет ответственность за недостроенный ЖК «Первый Николаевский» (нынешнее название — «Татлин»), завершением работ которого занималась другая фирма.
Игоря Плаксина приговорили в прошлом году за крупное мошенничество. Компания создала сеть из более чем 20 юридических лиц и занималась хищением авансовых платежей подконтрольных компаний и другими финансовыми преступлениями, сообщает «КоммерсантЪ».