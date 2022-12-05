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Подарочный бум: бесплатные новогодние праздники пройдут в ТРЦ «КИТ» в Тагиле

Сегодня, 04:00
Фото: ТРЦ "КИТ"
Торгово-развлекательный центр «КИТ» в Нижнем Тагиле устроит бесплатные новогодние интерактивы для взрослых и детей. Ожившие подарки, необъяснимые фокусы и удивительные герои — все это ожидает посетителей 24 декабря и 5 января на втором этаже молла.

Новогодние гулянья объявляет ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 в Нижнем Тагиле. 24 декабря в стенах торгового-развлекательного центра пройдет праздничный интерактив «Волшебный склад подарков». В этот день яркие коробки с сюрпризами, за которыми не усмотрел Дед Мороз, оживут и устроят для ребят и их родителей настоящее шоу. Интрига, как перед распаковкой презентов, веселье от содержания программы и эмоции на целый день — все это получат посетители торгово-развлекательного центра в предпоследнюю субботу уходящего года.

Праздник продолжится и в новом году. 5 января на втором этаже ТРЦ «КИТ» тагильчан ждут тысячи сюрпризов. В рамках спектакля удивительные герои покажут необъяснимые фокусы, а также вместе с гостями займутся распаковкой волшебных коробок. Что кроется под крышками, где что-то шумит, стучит и бормочет, посетители смогут узнать 5 января. Будьте осторожны: один из сюрпризов, ожидающих встречи в темной мастерской Деда Мороза, постоянно норовит кого-то съесть.

Место празднования Нового года 24 декабря и 5 января — второй этаж ТРЦ «Кит», возле магазина FixPrice. 

Напомним, дважды в месяц ТРЦ «КИТ» погружается в атмосферу праздника. Мастер-классы, развлекательные программы от любимых героев и бесплатные фотосессии доступны для юных тагильчан и их родителей абсолютно бесплатно. Узнать, когда состоится очередное шоу мыльных пузырей или откроется школа Хогвартса, можно на сайте или в соцсетях ТРЦ. А каждое воскресенье на первом этаже «КИТа» звучит живая музыка от тагильских мэтров, уже завоевавших сотни поклонников среди гостей торгово-развлекательного центра. 

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Куда сходить с детьми в выходные? ТРЦ «КИТ» устраивает праздники для тагильчан
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