Подарочный бум: бесплатные новогодние праздники пройдут в ТРЦ «КИТ» в Тагиле

Новогодние гулянья объявляет ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 в Нижнем Тагиле. 24 декабря в стенах торгового-развлекательного центра пройдет праздничный интерактив «Волшебный склад подарков». В этот день яркие коробки с сюрпризами, за которыми не усмотрел Дед Мороз, оживут и устроят для ребят и их родителей настоящее шоу. Интрига, как перед распаковкой презентов, веселье от содержания программы и эмоции на целый день — все это получат посетители торгово-развлекательного центра в предпоследнюю субботу уходящего года.
Праздник продолжится и в новом году. 5 января на втором этаже ТРЦ «КИТ» тагильчан ждут тысячи сюрпризов. В рамках спектакля удивительные герои покажут необъяснимые фокусы, а также вместе с гостями займутся распаковкой волшебных коробок. Что кроется под крышками, где что-то шумит, стучит и бормочет, посетители смогут узнать 5 января. Будьте осторожны: один из сюрпризов, ожидающих встречи в темной мастерской Деда Мороза, постоянно норовит кого-то съесть.
Место празднования Нового года 24 декабря и 5 января — второй этаж ТРЦ «Кит», возле магазина FixPrice.
Напомним, дважды в месяц ТРЦ «КИТ» погружается в атмосферу праздника. Мастер-классы, развлекательные программы от любимых героев и бесплатные фотосессии доступны для юных тагильчан и их родителей абсолютно бесплатно. Узнать, когда состоится очередное шоу мыльных пузырей или откроется школа Хогвартса, можно на сайте или в соцсетях ТРЦ. А каждое воскресенье на первом этаже «КИТа» звучит живая музыка от тагильских мэтров, уже завоевавших сотни поклонников среди гостей торгово-развлекательного центра.
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