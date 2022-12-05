Подарочный бум: бесплатные новогодние праздники пройдут в ТРЦ «КИТ» в Тагиле

Новогодние гулянья объявляет ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 в Нижнем Тагиле. 24 декабря в стенах торгового-развлекательного центра пройдет праздничный интерактив «Волшебный склад подарков». В этот день яркие коробки с сюрпризами, за которыми не усмотрел Дед Мороз, оживут и устроят для ребят и их родителей настоящее шоу. Интрига, как перед распаковкой презентов, веселье от содержания программы и эмоции на целый день — все это получат посетители торгово-развлекательного центра в предпоследнюю субботу уходящего года.