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ПЦБК выступила участником VII Пермского инженерно-промышленного форума

Сегодня, 09:54
Фото: пресс-служба ПЦБК
VII Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходил 1 — 2 декабря. В мероприятии приняла участие делегация Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

В ходе форума предприятие продемонстрировало свою продукцию, поделилось опытом подготовки специалистов и внешнеэкономической деятельности. Эксперты также обсуждали новейшие решения в целлюлозно-бумажной отрасли. Об этом пишет properm.ru.

На форуме были установлены контакты с потенциальными партнерами по целлюлозно-бумажному производству и развитию производственно-образовательного кластера.

Сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании приняли участие в ключевых сессиях, круглых столах и дискуссиях Пермского инженерно-промышленного форума. Экспертами была определена роль инженерно-технического персонала в функционировании производств Прикамья. Специалисты разобрали тему развития промышленной кооперации, продвижения пермской продукции на отечественном и зарубежном рынках.

Надо сказать, что в текущем году в ПИПФ приняли участие 330 школьников со всего региона. Для них провели открытый урок с губернатором Дмитрием Махониным и руководителями промышленных предприятий.

С главой региона встретились воспитанники пермской школы № 123. Это учебное заведение — партнер ПЦБК в области образования. Школа и компания вместе реализуют учебный квартал #Нашпроект, который направлен на раннюю профориентацию школьников. Для подрастающего поколения создали особую программу. Школьники получают дополнительные знания об экологии, экономике, инженерии и программировании.

Всего партнерами ПЦБК по образовательно-производственному кластеру стали 15 учебных заведений — школы, колледжи, техникумы, высшие учебные заведения Прикамья и Свердловской области.

Первые сутки форума закончились заседанием совета директоров промышленных предприятий при губернаторе, в котором принял участие исполняющий обязанности гендиректора ПЦБК Андрей Третьяков. Участники заседания обсудили меры помощи реальному сектору экономики Пермского края, научно-кадровый потенциал отрасли, инвестиции и промышленную кооперацию.

Помимо этого, Третьяков выступил в роли эксперта и спикера круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли».

ПЦБК постоянно улучшает свои производственные мощности, чтобы увеличивать объем производства качественной продукции. В нынешних экономических условиях строятся новые цепочки поставок оборудования для продолжения модернизации. Например, ПЦБК сотрудничает с технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ (Китай). Вместе с коллегами из Поднебесной на пермском предприятии воплощаются в жизнь проекты по обновлению оборудования.

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