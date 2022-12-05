Путин повысил прожиточный минимум для россиян на 2023 год

5 декабря президент Владимир Путин подписал важные законы, которые напрямую касаются жителей России. В первую очередь, это закон о бюджете Социального фонда России, который был образован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. В нем прописана социальная поддержка граждан с 2023 по 2025 год включительно.
Согласно этому же документу установлен новый размер прожиточного минимума. В предстоящем году он будет равняться 14 375 рублей. В 2022 году он был установлен на уровне 13 919 руб., таким образом рост составил 3,28% или 456 рублей.
Также одобрение президента получил трехлетний бюджет страны. В следующем году доходы составят 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн рублей. В течение трех лет бюджет РФ будет дефицитным.