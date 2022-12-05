TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Путин повысил прожиточный минимум для россиян на 2023 год

Сегодня, 18:32
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин подписал закон о величине прожиточного минимума в наступающем году. Кроме того, резолюцию главы государства получил закон о бюджете страны.

5 декабря президент Владимир Путин подписал важные законы, которые напрямую касаются жителей России. В первую очередь, это закон о бюджете Социального фонда России, который был образован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. В нем прописана социальная поддержка граждан с 2023 по 2025 год включительно.

МРОТ и прожиточный минимум в России вырастут
Узнать подробнее

Согласно этому же документу установлен новый размер прожиточного минимума. В предстоящем году он будет равняться 14 375 рублей. В 2022 году он был установлен на уровне 13 919 руб., таким образом рост составил 3,28% или 456 рублей.

Также одобрение президента получил трехлетний бюджет страны. В следующем году доходы составят 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн рублей. В течение трех лет бюджет РФ будет дефицитным.

Читайте также:
ПФР прогнозирует рост пенсий выше прожиточного минимума в 2023 годуКабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 годПрожиточный минимум вырастет на 300 рублей в 2022 году в России
#Андрей Труфанов#Россия#Свердловская область#Владимир Путин#Прожиточный минимум#Доходы#Деньги#Экономика
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Сегодня, 15:23
Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
Сегодня, 09:27
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
Сегодня, 09:25
«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве из Ирбита
Сегодня, 08:04
Кадровый дефицит появился в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
Сегодня, 09:37