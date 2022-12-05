Путин повысил прожиточный минимум для россиян на 2023 год

5 декабря президент Владимир Путин подписал важные законы, которые напрямую касаются жителей России. В первую очередь, это закон о бюджете Социального фонда России, который был образован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. В нем прописана социальная поддержка граждан с 2023 по 2025 год включительно.