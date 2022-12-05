Пьяный житель Серова откусил ухо таксисту во время поездки

Судья Серовского районного суда признал виновным Антона З. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. В результате апелляции приговор изменили: мужчине назначили 1 год 10 месяцев в исправительной колонии, так как дело переквалифицировали в результате того, что внешний вид таксиста не был обезображен, пишет ЕАН.