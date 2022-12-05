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Пьяный житель Серова откусил ухо таксисту во время поездки

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
Ранее судимый за разбой, грабеж и похищение Антон З. откусил треть уха водителю такси, который вез мужчину по маршруту в Серове.
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Пострадавший пояснил, что прибыл на вызов, в автомобиль сели Антон З. и две девушки. У водителя случилась словесная перепалка с пассажиром. Обвиняемый пытался забрать мобильный телефон у автомобилиста. Завязалась драка, в результате которой водитель такси остался без трети правого уха.

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Судья Серовского районного суда признал виновным Антона З. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. В результате апелляции приговор изменили: мужчине назначили 1 год 10 месяцев в исправительной колонии, так как дело переквалифицировали в результате того, что внешний вид таксиста не был обезображен, пишет ЕАН.

#Анна Варнакина#Происшествия#Серов#Суд#Такси#Драка
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