Пьяный житель Серова откусил ухо таксисту во время поездки

Пострадавший пояснил, что прибыл на вызов, в автомобиль сели Антон З. и две девушки. У водителя случилась словесная перепалка с пассажиром. Обвиняемый пытался забрать мобильный телефон у автомобилиста. Завязалась драка, в результате которой водитель такси остался без трети правого уха.
Судья Серовского районного суда признал виновным Антона З. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил мужчину к 3 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. В результате апелляции приговор изменили: мужчине назначили 1 год 10 месяцев в исправительной колонии, так как дело переквалифицировали в результате того, что внешний вид таксиста не был обезображен, пишет ЕАН.