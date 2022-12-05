С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области

По словам Мерзляковой, возвращения пленного добивались несколько недель. Пока что мужчина не приехал домой, так как проходит реабилитацию в госпитале. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.
Как рассказала Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» работа по возвращению мужчин из плена началась в апреле. Первый возвращенный, по ее словам, уже снова вернулся на спецоперацию.
Омбудсмен отмечает, что работа по возвращению участников спецоперации из плена ведется по гуманитарным и военным коридорам. Мерзлякова также ответила на вопрос о «путанице в списках» с военнопленными. По ее словам, путаницы нет.
Сразу после того, как становится известно о пленном из Свердловской области, главе муниципалитета дается поручение по информированию родителей, куда надо обращаться. Работа, добавляет Мерзлякова, ведется совместно с министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым, а также все списки направляются губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Все списки дополнительно перенаправляются федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой в течение получаса.