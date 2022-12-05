С погибшим в СВО спецназовцем простились в поселке в Свердловской области

Срочную службу Сергей Холин проходил в роте спецназа ГРУ. В 2014 году добровольцем ушел защищать Донбасс, затем выполнял боевые задачи в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике. В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. С погибшим простились в родном поселке Лосиный, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.