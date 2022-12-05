Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО

В официальной группе Уралвагонзавода комментарии к посту об этом ограничили. В пресс-службе напомнили, что в годы Великой Отечественной войны труженики тыла жертвовали часть зарплаты на закупку продуктов, теплых вещей на передовую, а также на строительство танков сверх плана.