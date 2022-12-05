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Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI

Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле перечислит суточную зарплату в СВО

Слесарь-инструментальщик Владимир Коряков из 650-го цеха Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле выступил с инициативой передать часть заработка на поддержку военнослужащим в СВО.

Размер выплаты было предложено обозначить из расчета одного среднедневного заработка каждого работника. По мнению инициатора, собранные средства нужно потратить разумно. К примеру, закупить зимнюю экипировку для военнослужащих. 

Текст обращения о сборе
Фото: Я работаю на УВЗ | Нижний Тагил

Отмечается, что участие в акции — добровольное. В независимом профсоюзе уверены, что каждый сам вправе решать, помогать или нет.

В среднем это от 1500 до 5000 рублей. У всех по-разному, средний заработок у всех разный. Считаю, что это дело добровольное, решает каждый работник сам, сделать доброе дело или нет, — сообщил TagilCity.ru временно исполняющего обязанности председателя ППО «УВЗ-Солидарность» Александр Иванов.
Владимир Коряков
Фото: пресс-служба УВЗ

Инфоповод подхватили региональные СМИ, а в социальных сетях сотрудники УВЗ и жители Нижнего Тагила обсуждают акцию. Одни готовы готовы перечислить часть своего дневного заработка, другие — отказываются это делать.

Все сейчас чем-то жертвуют, время такое. Кто-то шьёт в своем салоне для солдат, кто-то варежки вяжет… Один рабочий день — это как-будто в отгул ушли. Не сильно по карману работника ударит, зато поможет тем, кто сейчас в этом очень нуждается, пишет тагильчанка Эльвира в соцсетях.
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Ну, пусть гражданин Коряков свою зарплату перечисляет на нужды военнослужащих, если желает, а мы танками поможем, — пишет Елена.

В официальной группе Уралвагонзавода комментарии к посту об этом ограничили. В пресс-службе напомнили, что в годы Великой Отечественной войны труженики тыла жертвовали часть зарплаты на закупку продуктов, теплых вещей на передовую, а также на строительство танков сверх плана. 

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