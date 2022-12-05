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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 10:30
Фото: ГУ МВД России Свердловской области
Стали известны подробности аварии, которая случилась примерно в 12.00 в Богдановичском районе на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень.

В результате аварии погиб водитель машины «ВАЗ-2114», который по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, после чего его отбросило на ГАЗель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Водитель отечественного авто скончался на месте, а другие участники происшествия не пострадали. Все машины оказались повреждены.

Стало известно, что погибшему мужчине был 41 год. Он получил водительские права 12 лет назад. Грузовик КАМАЗ перевозил 21 тонну бананов из Санкт-Петербурга в Иркутск, а газель ехала пустая.

Человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
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Движение на данном участке по-прежнему ограничено, сотрудники ГИБДД регулируют поток авто.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Трасса#Авария#Смертельное дтп#Погибшие в дтп
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