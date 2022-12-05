«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных дезертирстве из Ирбита

По его словам жены обратились и к нему. В ходе разбирательств оказалось, что мужчины действительно попали в сложную ситуацию. Но, утверждает Иванов, это их вина.
По словам очевидцев, злоупотребили алкоголем, имитировали нападение, расстреляв из автоматов бензогенератор (на который, кстати, Ирбит всем миром деньги им собирал). Потом побросали оружие, броники, каски, гранаты (!), снялись с позиции, удрали в город, — рассказывает Максим Иванов.
Он отметил, что тем самым мужчины оставили «голыми» 500 метров фронта и поставили под угрозу жизни однополчан. Он считает такой поступок предательством и дезертирством, а также, что это должно жестко наказываться.
Если бы такое случилось в начале 90-х в нашей бригаде спецназа ГРУ, то этим молодчикам свои же головы пооткручивали за такие «исполнения», — отметил Иванов.
Сослуживцы из соседних взводов такой поступок не смогли объяснить. По их словам, с командованием соседних частей у них взаимопонимание, коллектив сплоченный и есть снабжение.
Беглецы же не проявляли инициативу, а только жаловались женам. Так себе «воины». Вместо того, чтобы самостоятельно, по-мужски решать проблемы они прятались за юбку жены, — добавил Максим Иванов.
В результате, по словам депутата, одного из мужчин уже забрала контрразведка, а остальные распределены по другим взводам. Далее разбираться в ситуации будут уже компетентные органы.