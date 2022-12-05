TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных дезертирстве из Ирбита

Сегодня, 08:04

Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве мобилизованных из Ирбита

Об обвиненных в дезертирстве мобилизованных из Ирбита, которых пытаются вернуть жены, высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам жены обратились и к нему. В ходе разбирательств оказалось, что мужчины действительно попали в сложную ситуацию. Но, утверждает Иванов, это их вина.

По словам очевидцев, злоупотребили алкоголем, имитировали нападение, расстреляв из автоматов бензогенератор (на который, кстати, Ирбит всем миром деньги им собирал). Потом побросали оружие, броники, каски, гранаты (!), снялись с позиции, удрали в город, — рассказывает Максим Иванов.

Он отметил, что тем самым мужчины оставили «голыми» 500 метров фронта и поставили под угрозу жизни однополчан. Он считает такой поступок предательством и дезертирством, а также, что это должно жестко наказываться.

Если бы такое случилось в начале 90-х в нашей  бригаде спецназа ГРУ, то этим молодчикам свои же головы пооткручивали за такие «исполнения», — отметил Иванов.

Сослуживцы из соседних взводов такой поступок не смогли объяснить. По их словам, с командованием соседних частей у них взаимопонимание, коллектив сплоченный и есть снабжение.

Беглецы  же не проявляли инициативу, а только жаловались женам. Так себе «воины». Вместо того, чтобы самостоятельно, по-мужски решать проблемы они прятались за юбку жены, — добавил Максим Иванов.

В результате, по словам депутата, одного из мужчин уже забрала контрразведка, а остальные распределены по другим взводам. Далее разбираться в ситуации будут уже компетентные органы.

29 жен пытаются вернуть обвиненных в дезертирстве мобилизованных мужей в Ирбит
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать 2 месяца пытается вернуть мобилизованного больного сына в СеровЯкушев предостерег от навязчивости семьям мобилизованных из Свердловской областиЖена мобилизованного екатеринбуржца заявила об отсутствии выплат и льгот
#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Ирбит#Мобилизованные#Дизертирство#Максим Иванов
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
2 декабря 11:57
Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле
3 декабря 10:30
Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле
3 декабря 13:39
Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов
3 декабря 07:50
Брать деньги за катание на главной горке в ледовом городке будут власти Екатеринбурга
3 декабря 11:02