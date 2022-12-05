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Татьяна Мерзлякова: «Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров»

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Есть ли среди служащих в зоне спецоперации военных из Свердловской области дезертиры, рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Несу ответственность за свои слова, — заявила Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, в зоне спецоперации продолжает работу мобильная приемная Уполномоченного по правам человека. С мужчинами проводятся встречи и беседы. Ситуация, по словам омбудсмена, находится под контролем. Кроме того, оказывается помощь в адаптации к условиям службы.

Напомним, ранее стало известно, что почти три десятка жен жителей Ирбита, пытаются вернуть домой своих супругов. Они заявили, что мужчин обвинили в дезертирстве. По поводу данной ситуации высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

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