Татьяна Мерзлякова: «Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров»

По ее словам, в зоне спецоперации продолжает работу мобильная приемная Уполномоченного по правам человека. С мужчинами проводятся встречи и беседы. Ситуация, по словам омбудсмена, находится под контролем. Кроме того, оказывается помощь в адаптации к условиям службы.