Третий за сутки взрыв газа произошел в России

После взрыва произошел пожар. При этом никто не пострадал, сообщает ТАСС. Пожар распространился по площади 30 кв. м. Из дома были эвакуированы 18 человек, в их числе было трое детей.



Ранее взрывы газа случились в Нижневартовске и в Ярославле. В Нижневартовске в результате ЧП скончалось семь человек, еще семеро пропали, а девять находятся в больнице. В Ярославле тоже пострадали люди, их число пока не называется.