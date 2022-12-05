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Третий за сутки взрыв газа произошел в России

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
В городе Заволжье Нижегородской области в жилом доме случился взрыв газа. Это уже третье за сутки подобное ЧП в российском городе.

После взрыва произошел пожар. При этом никто не пострадал, сообщает ТАСС. Пожар распространился по площади 30 кв. м. Из дома были эвакуированы 18 человек, в их числе было трое детей.

Ранее взрывы газа случились в Нижневартовске и в Ярославле. В Нижневартовске в результате ЧП скончалось семь человек, еще семеро пропали, а девять находятся в больнице. В Ярославле тоже пострадали люди, их число пока не называется.

Взрыв газа в Нижевартовске унес жизни 4-х человек и разрушил два этажа жилого дома
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Также ранее тало известно, что взрыв в Нижневартовске уничтожил два этажа дома. Всем тем, кто потерял в этой трагедии родных, обещали выплатить по одному миллиону рублей.

#Елена Озерова#Происшествия#Трагедия#ГАЗ#Взрыв газа
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