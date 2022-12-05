Уральские спортсмены отправятся на спецоперацию в качестве добровольцев

Соответствующее заявление сделал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет ТАСС.
По словам полпреда, уже сформирован отряд добровольцев. Их насчитывается более 90 человек. Сразу после того, как завершатся соревнования, мужчины будут направлены на подготовку. После этого они будут направлены в зону спецоперации.
Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Трутнева, в отряде будут 98 человек. Они уже укомплектованы и пройдут подготовку с инструкторами спецназа. Кроме уральских спортсменов, в зону поедут жители Москвы и Московской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Крыма, Якутии, Хабаровского края, Приморья, а также Карачаево-Черкесской республики, Адыгеи и Татарстана.