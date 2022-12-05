Уральские спортсмены отправятся на спецоперацию в качестве добровольцев

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Трутнева, в отряде будут 98 человек. Они уже укомплектованы и пройдут подготовку с инструкторами спецназа. Кроме уральских спортсменов, в зону поедут жители Москвы и Московской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Крыма, Якутии, Хабаровского края, Приморья, а также Карачаево-Черкесской республики, Адыгеи и Татарстана.