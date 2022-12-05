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Устроивший погоню с ГИБДД и смертельное ДТП в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет тюрьмы

Сегодня, 09:00
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Устроившему смертельное ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу вынесли приговор

Виновнику смертельного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу суд вынес приговор. Мужчина получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Авария произошла 19 октября 2021 года ночью. Сначала внимание инспекторов, дежуривших на Южном подъезде, привлек Audi Q5. Сотрудник полиции подал сигнал о необходимости остановки. Однако водитель требование проигнорировал и попытался скрыться, поехав в сторону поселка Старатель.

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В районе торгового центра водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в Lada Largus, ехавший в попутном направлении. В результате отечественный автомобиль загорелся. Автоинспекторы успели помочь выбраться из машин обоим водителям и трем пассажирам. Один из пассажиров скончался на месте, а его супруга получила серьезные травмы, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
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Следователями установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, так как он ехал со скоростью более 170 километров в час, что превышает максимальный установленный порог на данном участке дороги. В результате он не смог обеспечить контроль за движением транспорта. Также оказалось, что водитель был пьян и не принимал меры предосторожности для избежания аварии.

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По результатам экспертиз установлено, что смерть пассажира наступила от многочисленных травм. У него были переломы, травма головы, разрыв селезенки и другие.

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Ленинский районный суд признал 32-летнего водителя Audi виновным в совершении преступления. Кроме срока в колонии мужчина обязан возместить моральный и материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.

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