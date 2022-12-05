Устроивший погоню с ГИБДД и смертельное ДТП в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет тюрьмы

Следователями установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, так как он ехал со скоростью более 170 километров в час, что превышает максимальный установленный порог на данном участке дороги. В результате он не смог обеспечить контроль за движением транспорта. Также оказалось, что водитель был пьян и не принимал меры предосторожности для избежания аварии.