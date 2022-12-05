В Березовском мужчину избили и выбросили из окна

В момент случившегося с мужчиной находился его знакомый. Он является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он с трудом разговаривает на русском языке, а потому доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Также полиция опрашивает жильцов дома и устанавливает свидетелей.