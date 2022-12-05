В Березовском мужчину избили и выбросили из окна

К месту произошедшего приехали полиция и скорая помощь. Свердловчанин выжил. Инцидент случился на улице Маяковская 4 декабря, сообщил очевидец в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».
Глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт произошедшего. По его словам, потерпевшему оказывается вся необходимая помощь, пишет Ура.ру.
В момент случившегося с мужчиной находился его знакомый. Он является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он с трудом разговаривает на русском языке, а потому доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Также полиция опрашивает жильцов дома и устанавливает свидетелей.
По результатам проверки, уточнил Горелых, будет принято решение, которое будет зависеть от тяжести полученных пострадавшим травм.