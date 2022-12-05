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В Екатеринбурге состоится Крестный ход в честь Дня святой Екатерины

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
В честь Дня Святой Екатерины в Екатеринбурге состоится Крестный ход. Мероприятие пройдет 7 декабря.

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется литургия. Далее, в 11:30 от собора к часовне святой Екатерины отправится крестный ход, у часовни состоится молебен. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Среди святынь, которые будут пронесены крестным ходом – икона святой Екатерины, побывавшая в космосе. В мероприятии поучаствует Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

Напомним, год назад в этот же день у часовни святой Екатерины прошел праздничный молебен. Тогда в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые вместе вручили награды лауреатам премии главы митрополии в области искусства.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Крестный ход#Мероприятие
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