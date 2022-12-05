В Екатеринбурге состоится Крестный ход в честь Дня святой Екатерины

Напомним, год назад в этот же день у часовни святой Екатерины прошел праздничный молебен. Тогда в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые вместе вручили награды лауреатам премии главы митрополии в области искусства.