В Екатеринбурге состоится Крестный ход в честь Дня святой Екатерины

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется литургия. Далее, в 11:30 от собора к часовне святой Екатерины отправится крестный ход, у часовни состоится молебен. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Среди святынь, которые будут пронесены крестным ходом – икона святой Екатерины, побывавшая в космосе. В мероприятии поучаствует Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.
Напомним, год назад в этот же день у часовни святой Екатерины прошел праздничный молебен. Тогда в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые вместе вручили награды лауреатам премии главы митрополии в области искусства.