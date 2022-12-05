Всплеск заболеваемости ОРВИ у детей зафиксирован в Нижнем Тагиле

В понедельник 28 ноября заявок тоже было много: более 600 жителей Нижнего Тагила единовременно обратились за медицинской помощью для детей. В учреждении отмечают, что многие родители вызывают врача на дом именно в будние дни, больше всего в понедельник, после выходных дней. Общее количество вызовов в тот день превысило 800 штук. На текущей неделе этот показатель может оказаться еще выше.