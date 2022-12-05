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Всплеск заболеваемости ОРВИ у детей зафиксирован в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Педиатры отмечают всплеск заболеваемости сезонными вирусами среди детей в Нижнем Тагиле. Утром 5 декабря врача на дом вызвали свыше 650 родителей. В 7:30 утра понедельника одновременно в Детскую городскую больницу звонили с 500 номеров.

Родители юных пациентов отмечают, что приходится звонить с раннего утра для того, чтобы вызвать домой участкового педиатра. Причина — вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ, поясняют в медучреждении.

Я сегодня звоню с 9 утра, вот сейчас только смогла пробиться, позиция очереди была 24, прогнозируемое время ожидания говорили 16 минут. Порядка 15 минут была на линии и вызвала, но до этого три часа не могла дозвониться вообще, — сообщила редакции TagilCity.ru мать заболевшего ребенка.

В пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила отметили, что для оперативной обработки поступающих в колл-центр заявок работает 8 операторов. Тагильчане единовременно звонили с 500 номеров.

Обычно после 11 линия свободна, вызов можно сделать до 15:00, — рассказали в пресс-службе ДГБ редакции TagilCity.ru.

В понедельник 28 ноября заявок тоже было много: более 600 жителей Нижнего Тагила единовременно обратились за медицинской помощью для детей. В учреждении отмечают, что многие родители вызывают врача на дом именно в будние дни, больше всего в понедельник, после выходных дней. Общее количество вызовов в тот день превысило 800 штук. На текущей неделе этот показатель может оказаться еще выше. 

Для удобства жителей города после ремонта откроется поликлиника по улице Окунева, 32 в Нижнем Тагиле. Учреждение заработает в привычном формате до конца 2022 года.

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Ранее стало известно, что в Свердловской области бушует новый вид острой респираторной инфекции — метапневмовирус. С 21 по 27 ноября количество заболевших превысило 37,3 тысячи человек.

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#Анна Варнакина#Дети#Детская городская больница#ОРВИ#Вирус#Болезни#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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