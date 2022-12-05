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За долгую блокировку карты оштрафован банк ВТБ в Свердловской области

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
В Свердловской области наказали банк, который долго закрывал карту клиента.

В мае 2018 года жительница региона Надежда Л. открыла счет в ВТБ-банке. А в феврале прошлого года от ее имени в системе «ВТБ-Онлайн» начали совершаться сделки, отношения к которым она не имела. Сразу после того, как ей пришло СМС со списанием денег, она обратилась в банк с требованием заблокировать карту, сообщает Свердловский областной суд.

Женщину перенаправляли с одного банковского сотрудника на другого. Из-за этого за время длительного телефонного разговора с ее карты мошенникам удалось списать все деньги - 262 237 рублей. При этом доступ к карте женщина не давала никому.

Пострадавшая обратилась в банк с претензией, но ее проигнорировали. Тогда она пошла к Финансовому уполномоченному и рассказала о произошедшем. Здесь Надежда требовала взыскать с банка всю списанную мошенниками сумму.

В результате с банка была взыскана сумма в размере 64 800 рублей. Все деньги пострадавшая клиентка уже получила.

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А через суд женщина получила компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей. Также банк оштрафовали на сумму 36 700 рублей. Банк пытался оспорить это решение, но безуспешно.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Банк#Штраф#Карта
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