За долгую блокировку карты оштрафован банк ВТБ в Свердловской области

Женщину перенаправляли с одного банковского сотрудника на другого. Из-за этого за время длительного телефонного разговора с ее карты мошенникам удалось списать все деньги - 262 237 рублей. При этом доступ к карте женщина не давала никому.



Пострадавшая обратилась в банк с претензией, но ее проигнорировали. Тогда она пошла к Финансовому уполномоченному и рассказала о произошедшем. Здесь Надежда требовала взыскать с банка всю списанную мошенниками сумму.