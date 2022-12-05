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За неделю скончались два бывших хоккеиста из Краснотурьинска

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
Два экс-игрока хоккейной команды «Маяк» из Краснотурьинска скончались за прошедшую неделю.

4 декабря умер 34-летний Дмитрий Липин. Причина наступления смерти не разглашается. А ранее, 27 ноября, скончался 42-летний Сергей Махнач.

Дмитрий на протяжении 14 сезонов играл в команде «Маяк» и участвовал во всероссийских соревнованиях. Выступал также за мурманский «Мурман» и саратовский «Универсал».

А Сергей Мохнач провел 187 матчей в федеральных чемпионатах, забил 72 мяча. Сергей — чемпион России среди юношей, второй призер чемпионатов России по мини-хоккею. Известно, что скончался Сергей в реанимации.

Скончался бывший игрок ХК «Маяк» из Кушвинского района
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