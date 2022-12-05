За взятку в 100 тысяч начальнику службы безопасности назначили год обязательных работ

Мужчину судили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На работе мужчина организовывал мероприятия по обеспечению безопасности объектов транспорта. В феврале прошлого года от лица компании он заключил договор с юридическим лицом об оказании услуг по обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов в областном центре.
Далее, вплоть до июня, он не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации по обеспечению безопасности. За это от начальника организации он получил порядка 100 тысяч рублей.
В результате начальнику назначили обязательные работы сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% зарплаты.