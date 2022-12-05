TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

За взятку в 100 тысяч начальнику службы безопасности назначили год обязательных работ

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Уголовное дело было возбуждено в отношении директора службы безопасности Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта за получение взятки.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На работе мужчина организовывал мероприятия по обеспечению безопасности объектов транспорта. В феврале прошлого года от лица компании он заключил договор с юридическим лицом об оказании услуг по обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов в областном центре.

Далее, вплоть до июня, он не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации по обеспечению безопасности. За это от начальника организации он получил порядка 100 тысяч рублей.

За взятки от пьяных водителей экс-инспекторам ДПС из Екатеринбурга грозит до 12 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга обвиняется в получении взяткиВ Екатеринбурге экс-сотруднику ГИБДД грозит 8 лет за взятку в 30 тысяч рублейЖитель Ирбита оштрафован на 1,3 млн рублей за попытку дачи взятки за пьяную езду

В результате начальнику назначили обязательные работы сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% зарплаты.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Взятка#Деньги#Начальник
Подпишитесь
Кадровый дефицит появился в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
2 декабря 11:57
Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле
3 декабря 10:30
Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле
3 декабря 13:39
Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов
3 декабря 07:50
Брать деньги за катание на главной горке в ледовом городке будут власти Екатеринбурга
3 декабря 11:02