Семья туристов едва не замерзла на трассе под Ивделем

Мужчина и женщина ехали в Пермский край к родственникам. В один момент семейный легковой автомобиль вышел из строя: двигатель перестал запускаться, гидроусилитель руля отказался реагировать на сигналы. Пара просила помощи у проезжавших мимо водителей, но им отказывали: у кого-то не нашлось автомобильного троса, а кто-то и вовсе проигнорировал сургутян. На улице стоял 30-градусный мороз.