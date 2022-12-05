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Семья туристов едва не замерзла на трассе под Ивделем

Сегодня, 05:52
Фото: ГИБДД России
Сотрудники дорожной полиции Иведеля оказали помощь замерзающей на трассе супружеской паре из Сургута. Инцидент случился 29 ноября.

Мужчина и женщина ехали в Пермский край к родственникам. В один момент семейный легковой автомобиль вышел из строя: двигатель перестал запускаться, гидроусилитель руля отказался реагировать на сигналы. Пара просила помощи у проезжавших мимо водителей, но им отказывали: у кого-то не нашлось автомобильного троса, а кто-то и вовсе проигнорировал сургутян. На улице стоял 30-градусный мороз.

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Помочь людям вызвался экипаж ДПС из города Ивделя Свердловской области. Во главе состава — капитан Максим Анисимков и старлей Станислав Скачков. Сотрудники правопорядка совершали плановый осмотр и остановились, заметив замерзающих.

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При осмотре автомобиля стало известно, что починить двигатель своими силами не получится. Сломанный автомобиль взяли на буксир и отправили в технический центр. Пострадавших доставили в гостиницу. На следующий день муж и жена продолжили путь в точку назначения, сообщает ГИБДД России.

#Анна Варнакина#Происшествия#Ивдель#ГИБДД#Спасение#Мороз
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