20-летняя жительница Екатеринбурга скончалась после секса

После секса девушка ушла в ванную комнату, где потеряла сознание. Возлюбленный умершей, отвечая на вопросы правоохранителей, сообщал, что девушка резко почувствовала себя плохо и он вызвал ей «скорую». В следственном комитете по данному факту проводят проверку.