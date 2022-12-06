20-летняя жительница Екатеринбурга скончалась после секса

ЧП случилось в вечернее время. Тогда к девушке домой пришел ее коллега-возлюбленный, 21-летний мужчина, сообщает издание «КП-Екатеринбург».
После секса девушка ушла в ванную комнату, где потеряла сознание. Возлюбленный умершей, отвечая на вопросы правоохранителей, сообщал, что девушка резко почувствовала себя плохо и он вызвал ей «скорую». В следственном комитете по данному факту проводят проверку.
Напомним, в 2020-м году в Екатеринбурге двое мужчин пригласили местную жительницу к себе домой, где удерживали более суток и пытались склонить к интимной близости. Соседи вовремя успели вызвать полицию, девушку вызволили на волю.