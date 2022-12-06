90 млрд рублей выделили на социальные обязательства Свердловской области в 2023 году

Со слов главы региона, областной бюджет сохранит социальную направленность и в следующем году. В структуре расходов предусмотрено более 65% (или 243,7 миллиарда рублей) на социальную сферу. В эту сумму включены и затраты на исполнение обязательств в рамках национальных проектов (39,5 миллиарда рублей).