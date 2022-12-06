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90 млрд рублей выделили на социальные обязательства Свердловской области в 2023 году

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел отчет перед областным Законодательным собранием по теме распределения бюджета на 2023 год.
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Со слов главы региона, областной бюджет сохранит социальную направленность и в следующем году. В структуре расходов предусмотрено более 65% (или 243,7 миллиарда рублей) на социальную сферу. В эту сумму включены и затраты на исполнение обязательств в рамках национальных проектов (39,5 миллиарда рублей).

Всего в 2023 году планируют потратить больше 13 миллиардов рублей, в числе которых — деньги из казны Свердловской области (приблизительно 4 миллиарда). Выплаты получат 142 тысячи малообеспеченных семей. Деньги пойдут на субсидии малоимущим от 8 до 17 лет. 

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На исполнение социальных обязательств перед свердловчанами, со слов Евгения Куйвашева, будет выделено более 90 миллиардов рублей.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Евгений Куйвашев#Бюджет#Областной бюджет#Деньги#Социальная политика
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