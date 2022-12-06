Абрамченко предложила наказывать вандалов экоработами

Абрамченко рассказала, что в текущем году пять миллионов жителей России приняли участие в субботниках, три миллиона — высадили деревья, ставшие частью международной акции «Сад Памяти», один миллион двести тысяч человек поучаствовали в мероприятиях по уборке прибрежных территорий в рамках акции «Вода России». Кроме того, в течение двух лет активисты Российской Федерации собрали свыше пяти тысяч тонн отходов в рамках проекта «Чистая Арктика».