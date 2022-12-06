Абрамченко предложила наказывать вандалов экоработами

Развитие экологического волонтерства способствует целям реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Абрамченко рассказала, что в текущем году пять миллионов жителей России приняли участие в субботниках, три миллиона — высадили деревья, ставшие частью международной акции «Сад Памяти», один миллион двести тысяч человек поучаствовали в мероприятиях по уборке прибрежных территорий в рамках акции «Вода России». Кроме того, в течение двух лет активисты Российской Федерации собрали свыше пяти тысяч тонн отходов в рамках проекта «Чистая Арктика».
В обсуждении с волонтерами темы влияния людей на экосистему политик отметила, что необходимо установить новые меры ответственности для нарушителей, предложив наказывать вандалов принудительными экоработами, сообщает gorod55.ru.
На встрече обсуждалась и защита Байкала, в том числе тема уборки прилегающих к озеру земель.
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что проекты финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ, которые оценивались при участии Виктории Абрамченко, свидетельствуют о любви участников конкурса к природе и об озабоченности ребят будущим России и всей планеты. Глава РЭО похвалил участников и пожелал им сил на пути к своим целям.
В РЭО, являющемся куратором «мусорной» реформы, отметили особым вниманием проект Юлии Михайловой «Добрый пластик». Команда проводит экологические акции и занимается благоустройством территорий, работает с ЖКХ и ТСЖ, производит установку контейнеров для раздельного сбора ТКО, а также предоставляет экомобиль для маломобильных групп граждан. Итогом сбора вторсырья фондом является направление вырученных средств на лечение детей.
Буцаев отметил, что этот проект доказывает то, что отходы являются ценным ресурсом. На вторичном сырье можно заработать, а выручку использовать в благотворительных целях, что, несомненно, является очень ценной идеей.