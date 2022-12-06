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Башенный кран за 15 млн рублей сдал на металлолом сторож в Екатеринбурге

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
31-летний уроженец Саратовской области обвиняется в краже башенного крана в Екатеринбурге. Стоимость украденного крана оценена на сумму более 15 млн рублей.

Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (крупная кража), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, мужчина работал сторожем – охранял имущество одного из крупных застройщиков Екатеринбурга. В какой-то момент охранник решил украсть башенный кран, который находился на территории стройки в разобранном виде. Мужчина сдал краденное имущество на металлолом.

Отдавая кран, он сообщал, что он якобы списан, потому и подлежит сдаче в металлолом. В пункте приема мужчине выдали 150 тысяч рублей, хотя сам кран стоил более 15 млн рублей.

Стало известно о состоянии придавленных в иномарке башенным краном в Екатеринбурге
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Сторожу назначили наказание в виде 3 лет 5 месяцев в колонии строгого режима.

#Происшествия#Новости УрФО#Сторож#Кража#Кран#Металлолом#Елена Озерова
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