Дед Мороз из Великого Устюга продолжит доставлять подарки в другие страны

Со слов представителей пресс-службы акционерного общества, Деду Морозу неизвестны ни ограничения, ни санкционные списки. Он продолжит следовать своему главному принципу «Твори добро» и в новом, 2023 году, сообщает LIFE. Сказка продолжит приходить к детям, которые ее ждут, несмотря на страну их проживания.