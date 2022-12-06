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Дед Мороз из Великого Устюга продолжит доставлять подарки в другие страны

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Попавшее под санкции ЕС и США АО «Дед Мороз» из Великого Устюга продолжит доставлять новогодние презенты детям в различные страны мира. Ограничения не помешают российскому Санта Клаусу осуществлять свою деятельность.
«Дед Мороз» попал под санкции ЕС и США
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Со слов представителей пресс-службы акционерного общества, Деду Морозу неизвестны ни ограничения, ни санкционные списки. Он продолжит следовать своему главному принципу «Твори добро» и в новом, 2023 году, сообщает LIFE. Сказка продолжит приходить к детям, которые ее ждут, несмотря на страну их проживания.

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Ранее АО «Дед Мороз» попало под ограничения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки как российская туристическая организация. Главному новогоднему волшебнику запретили осуществлять импорт и экспорт в соответствующей отрасли услуг.

#Анна Варнакина#Россия#Мир#Дед Мороз#Санкции#Праздник#Новый год#Общество
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