Директор УВЗ в Нижнем Тагиле велел вычесть пожертвование на СВО из зарплаты заводчан

По данным от заместителя Главы Администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилова, средняя зарплата в Нижнем Тагиле в 2022 году находится на уровне почти 50 тысяч рублей. При пересчете на количество сотрудников УВЗ зарплата за одну смену в целом может быть порядка 64 млн рублей. Сколько в результате будет перечислено о работников УВЗ из Нижнего Тагила в пользу участников СВО — пока неизвестно.