Директор УВЗ в Нижнем Тагиле велел вычесть пожертвование на СВО из зарплаты заводчан

Средства, собранные на тагильском оборонном предприятии, будут потрачены на закупку необходимых вещей, а затем переданы в ВС РФ.
В приказе, подписанном Владимиром Рощупкиным, сообщается, что весь персонал должен быть оповещен о проведении акции в период до 9 декабря. Важно привлечь максимальное количество участвующих в сборе средств.
Приказываю принять участие в акции путем добровольного перечисления денежных средств из своей заработной платы по личному заявлению, — говорится в официальном документе.
Контролировать выполнение приказа, сбор заявлений и удержание заработной платы будут сотрудники администрации Уралвагонзавода, в частности, директор по персоналу. В настоящее время его обязанности исполняет депутат Ирина Артамонова (Алексей Балыбердин перешел на работу в Гордуму Нижнего Тагила на пост вице-спикера).
Участники акции по заявлению будут передавать средний дневной заработок, либо любую сумму на усмотрение работника.
Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле уже получают подготовленные заявления о передаче денег на приобретение товарно-материальных ценностей. Читатель TagilCity.ru прислал в редакцию пример такого документа: в бумаге уже заполнена основная текстовая часть, просчитана сумма дневного заработка конкретного человека. Ее можно зачеркнуть и написать другую.
Прошу удержать из моей заработной платы за декабрь 2022 года денежные средства в размере одного дневного заработка, — такое заявление предлагают подписать работникам Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.
Работники УВЗ рассказали TagilCity.ru, что такие заявления с заполненной информацией выдают и в поликлинике Уралвагонзавода.
Может, и мне тоже пришлют. Не зря же заранее всех готовили похожими новостями. У нас тоже ходили уже ходоки, собирали на амуницию. Никого не видел, чтобы сдавали, все злые, зарплаты не растут, в отличие от цен. Знакомые не верят, что перечисленное не будет украдено, — поделился с редакцией TagilCity.ru работник УВЗ, находящийся на больничном.
По последним официальным данным завода, в 2020 году средняя заработная плата на УВЗ составляла 42,2 тысячи рублей. При численности сотрудников в 26,9 тысячи человек можно предположить, что средняя зарплата за одну смену с работников всего предприятия составит порядка 54 млн рублей. Данные за 2021 и 2022 годы предприятие редакции TagilCity.ru не сообщило.
По данным от заместителя Главы Администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилова, средняя зарплата в Нижнем Тагиле в 2022 году находится на уровне почти 50 тысяч рублей. При пересчете на количество сотрудников УВЗ зарплата за одну смену в целом может быть порядка 64 млн рублей. Сколько в результате будет перечислено о работников УВЗ из Нижнего Тагила в пользу участников СВО — пока неизвестно.
Ранее с инициативой о добровольном пожертвовании дневного заработка в СВО выступил слесарь УВЗ Владимир Коряков. Жители Нижнего Тагила разделились на два лагеря: одни поддержали инициативу, другие — отказались жертвовать часть заработка на СВО. Есть ли какие-либо санкции за отказ от пожертвования — пока не сообщается.