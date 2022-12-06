Фура и две машины столкнулись на Сибирском тракте под Екатеринбургом

По итогам случившегося в медицинском учреждении № 36 оказалось два человека: собственник ВАЗ-21099 и пассажир того же автомобиля. У пострадавших диагностировали различные травмы, сообщает Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию Екатеринбурга.