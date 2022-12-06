Фура и две машины столкнулись на Сибирском тракте под Екатеринбургом

Известно, что отечественная «девяносто девятая» двигалась в направлении Екатеринбурга из Тюмени. Грузовик MAN следовал позади. В какой-то момент ВАЗ сбросил скорость (предположительно, пропускал фуру), однако произошло столкновение. В результате аварии легковое авто отбросило на KIA, ехавшую неподалеку.
По итогам случившегося в медицинском учреждении № 36 оказалось два человека: собственник ВАЗ-21099 и пассажир того же автомобиля. У пострадавших диагностировали различные травмы, сообщает Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию Екатеринбурга.