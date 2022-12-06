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Фура и две машины столкнулись на Сибирском тракте под Екатеринбургом

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
Тяжеловоз столкнулся с ВАЗ-21099. Пассажира и водителя отечественного авто доставили в больницу в Екатеринбурге. Инцидент случился на Сибирском тракте 6 декабря в ночное время суток.

Известно, что отечественная «девяносто девятая» двигалась в направлении Екатеринбурга из Тюмени. Грузовик MAN следовал позади. В какой-то момент ВАЗ сбросил скорость (предположительно, пропускал фуру), однако произошло столкновение. В результате аварии легковое авто отбросило на KIA, ехавшую неподалеку.

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По итогам случившегося в медицинском учреждении № 36 оказалось два человека: собственник ВАЗ-21099 и пассажир того же автомобиля. У пострадавших диагностировали различные травмы, сообщает Е1 со ссылкой на Госавтоинспекцию Екатеринбурга.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Авария#Больница#ВАЗ#ДТП
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