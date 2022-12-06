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Гаупвахту для мобилизованных планируется сделать в Елани

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
В Елани, а также других учебных центрах, могут сделать гаупвахты для мобилизованных.

С предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов. Ранее в Елани от пьянства погиб четвертый мобилизованный.

Парламентарий отметил, что, несмотря на то, что трагедия случилась несколько недель назад, проблема злоупотребления алкоголя в учебном центре не снята.

Сейчас в учебных центрах ужесточается дисциплина, отметил Максим Иванов. Он отметил, что еще в октябре появилась договоренность с крупными сетями, чтобы они прикрыли продажу спиртного в Елани. Однако некоторые представители малого бизнеса умудряются продавать мобилизованным спиртное. Также иногда алкоголь им привозят матери, жены и друзья.

Максим Иванов добавил, что на учениях есть много настоящих воинов, при этом встречаются и 30-летние «мамкины сынки» и «подкаблучники».

Инфантильные, расхлябанные, наглые нахлебники, кому только «дай-дай-дай», пьянки-гулянки, а как нести ответственность – сразу в кусты. Ненастоящие мужчины. Их меньшинство. Но, они самые шумные. И вносят смуту, - высказался депутат.
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В настоящий момент из Елани штрафников возят в Чебаркуль. Но парламентарий убежден, что приводить мобилизованных в чувства нужно непосредственно в Елани. Запрос с просьбой об этом он направит на командующего ЦВО.

#Елена Озерова#Общество#Эксклюзив#Новости УрФО#Елань#Пьянство#Предложение
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