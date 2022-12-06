Гаупвахту для мобилизованных планируется сделать в Елани

Парламентарий отметил, что, несмотря на то, что трагедия случилась несколько недель назад, проблема злоупотребления алкоголя в учебном центре не снята.



Сейчас в учебных центрах ужесточается дисциплина, отметил Максим Иванов. Он отметил, что еще в октябре появилась договоренность с крупными сетями, чтобы они прикрыли продажу спиртного в Елани. Однако некоторые представители малого бизнеса умудряются продавать мобилизованным спиртное. Также иногда алкоголь им привозят матери, жены и друзья.



Максим Иванов добавил, что на учениях есть много настоящих воинов, при этом встречаются и 30-летние «мамкины сынки» и «подкаблучники».