Гаупвахту для мобилизованных планируется сделать в Елани

С предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов. Ранее в Елани от пьянства погиб четвертый мобилизованный.
Парламентарий отметил, что, несмотря на то, что трагедия случилась несколько недель назад, проблема злоупотребления алкоголя в учебном центре не снята.
Сейчас в учебных центрах ужесточается дисциплина, отметил Максим Иванов. Он отметил, что еще в октябре появилась договоренность с крупными сетями, чтобы они прикрыли продажу спиртного в Елани. Однако некоторые представители малого бизнеса умудряются продавать мобилизованным спиртное. Также иногда алкоголь им привозят матери, жены и друзья.
Максим Иванов добавил, что на учениях есть много настоящих воинов, при этом встречаются и 30-летние «мамкины сынки» и «подкаблучники».
Инфантильные, расхлябанные, наглые нахлебники, кому только «дай-дай-дай», пьянки-гулянки, а как нести ответственность – сразу в кусты. Ненастоящие мужчины. Их меньшинство. Но, они самые шумные. И вносят смуту, - высказался депутат.
В настоящий момент из Елани штрафников возят в Чебаркуль. Но парламентарий убежден, что приводить мобилизованных в чувства нужно непосредственно в Елани. Запрос с просьбой об этом он направит на командующего ЦВО.