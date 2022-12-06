Где купить новогодний подарок в Нижнем Тагиле

Прежде чем идти в магазин или штудировать маркетплейсы, воспользуйтесь двумя советами от многодетных семей и компанейских людей (им приходится выбирать подарки чаще всего). Во-первых, необходимо обозначить минимальный бюджет, не общий, а на каждого одариваемого. От его объема и зависит, каким будет новогодний подарок, — небольшим сувениром, дорогостоящим презентом или же необычным пожеланием с яркой хлопушкой. Исходя из потребностей и бюджета, составьте список, затем отправляйтесь в магазин или на сайт продавца.
Как сэкономить на новогоднем подарке
В чудеса под Новый год верят даже пессимисты, поэтому многие магазины устраивают акции и розыгрыши при покупке товаров. О них можно узнать на сайте или в приложении магазина. Сэкономить пару тысяч рублей помогут акции и скидки, за которыми также необходимо следить. Чаще всего ретейлеры анонсируют масштабные распродажи за месяц, и в идеале посетить торговую точку в первый же день выгодных цен.
Часть новогодних трат можно компенсировать благодаря Системе быстрых платежей (СБП). До 31 декабря СБП проводит розыгрыш денежных призов, в котором можно выиграть 1 тысячу рублей каждую неделю и раз в месяц главный приз, который составляет 1 миллион рублей при оплате через СБП. Попытать удачу перед Новым годом просто: при оплате отсканировать QR-код СБП на кассе или выбрать данный способ при оплате на сайте и подтвердить операцию в мобильном банке. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно на сайте Системы быстрых платежей.
Где выбрать лучшие подарки в Нижнем Тагиле
Универсальные оффлайн-места для выбора подарка – торговые центры. Выберите самую густонаселенную магазинами торговую точку, зайдите на сайт ТЦ, чтобы посмотреть акции, возьмите список и отправляйтесь за покупками.
Еще один не менее популярный способ приобретения презента без заморочек – популярные маркетплейсы. Введите название подарка, укажите ценовой диапазон, почитайте отзывы. Если все характеристики вас устраивают, приобретите подарок. Не забудьте совершить покупку заблаговременно. Как показала «Черная пятница», время доставки в период распродаж и предпраздничной суматохи увеличивается от нескольких дней до недель.
И еще несколько советов от заядлых покупателей подарков.
И подберите для каждого пару добрых слов. Отметьте достижения в прошедшем году и пожелайте держать курс на позитив в наступающем.