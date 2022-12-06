Где купить новогодний подарок в Нижнем Тагиле

В чудеса под Новый год верят даже пессимисты, поэтому многие магазины устраивают акции и розыгрыши при покупке товаров. О них можно узнать на сайте или в приложении магазина. Сэкономить пару тысяч рублей помогут акции и скидки, за которыми также необходимо следить. Чаще всего ретейлеры анонсируют масштабные распродажи за месяц, и в идеале посетить торговую точку в первый же день выгодных цен.