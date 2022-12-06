TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Где купить новогодний подарок в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
Подарки на Новый год любят получать все. Но как предугадать желания близких, уложиться в намеченный бюджет, а в идеале — еще и подзаработать? Сделали подборку, где можно найти презенты в Нижнем Тагиле, от которых ваши близкие точно останутся в восторге.

Прежде чем идти в магазин или штудировать маркетплейсы, воспользуйтесь двумя советами от многодетных семей и компанейских людей (им приходится выбирать подарки чаще всего). Во-первых, необходимо обозначить минимальный бюджет, не общий, а на каждого одариваемого. От его объема и зависит, каким будет новогодний подарок, — небольшим сувениром, дорогостоящим презентом или же необычным пожеланием с яркой хлопушкой. Исходя из потребностей и бюджета, составьте список, затем отправляйтесь в магазин или на сайт продавца.

Как сэкономить на новогоднем подарке

В чудеса под Новый год верят даже пессимисты, поэтому многие магазины устраивают акции и розыгрыши при покупке товаров. О них можно узнать на сайте или в приложении магазина. Сэкономить пару тысяч рублей помогут акции и скидки, за которыми также необходимо следить. Чаще всего ретейлеры анонсируют масштабные распродажи за месяц, и в идеале посетить торговую точку в первый же день выгодных цен.

Часть новогодних трат можно компенсировать благодаря Системе быстрых платежей (СБП). До 31 декабря СБП проводит розыгрыш денежных призов, в котором можно выиграть 1 тысячу рублей каждую неделю и раз в месяц главный приз, который составляет 1 миллион рублей при оплате через СБП. Попытать удачу перед Новым годом просто: при оплате отсканировать QR-код СБП на кассе или выбрать данный способ при оплате на сайте и подтвердить операцию в мобильном банке. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно на сайте Системы быстрых платежей.

Фото: 1MI

Где выбрать лучшие подарки в Нижнем Тагиле

Универсальные оффлайн-места для выбора подарка – торговые центры. Выберите самую густонаселенную магазинами торговую точку, зайдите на сайт ТЦ, чтобы посмотреть акции, возьмите список и отправляйтесь за покупками.

Еще один не менее популярный способ приобретения презента без заморочек – популярные маркетплейсы. Введите название подарка, укажите ценовой диапазон, почитайте отзывы. Если все характеристики вас устраивают, приобретите подарок. Не забудьте совершить покупку заблаговременно. Как показала «Черная пятница», время доставки в период распродаж и предпраздничной суматохи увеличивается от нескольких дней до недель. 

И еще несколько советов от заядлых покупателей подарков.

  • Приобретайте подарок за две-три недели до Нового года. Помните, что вам еще выбирать праздничные наряды, а также готовить блюда на новогодний стол.
  • Выбирайте подарок по своему бюджету. Вам еще развлекаться все новогодние праздники, а это - дополнительные траты.
  • Обязательно оформляйте новогодние подарки. Шоколадка, сертификат или бронзовая подкова – что бы вы ни придумали - в блестящей упаковке выглядят умопомрачительно.

И подберите для каждого пару добрых слов. Отметьте достижения в прошедшем году и пожелайте держать курс на позитив в наступающем.

Фото: 1MI
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Вчера, 15:23
Директор УВЗ в Нижнем Тагиле велел вычесть пожертвование на СВО из зарплаты заводчан
Сегодня, 12:30
Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд
Сегодня, 11:16
На гаупвахту начали сажать мобилизованных в Елани
Сегодня, 07:34
Свердловчане стали чаще восстанавливать авто вместо покупки нового транспорта
Сегодня, 10:13