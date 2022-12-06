Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле, а в честь погибшего на СВО солдата в школе №24 в поселке Горноуральском откроют мемориальную доску. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 декабря.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле