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Итоги дня в Нижнем Тагиле: коммунальная авария и доска почета в честь погибшего

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
Коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле, а в честь погибшего на СВО солдата в школе №24 в поселке Горноуральском откроют мемориальную доску. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 декабря.

47-летний инвалид Павел Поповиченко из Первоуральска, ранее признанный медкомиссией «здоровым», добился получения бесплатных средств реабилитации.  Тогда медики отказали в получении коляски.

Признанный «здоровым» инвалид с Первоуральска добился бесплатных средств реабилитации
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Утром 6 декабря в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария в Приречном районе. На улице сформировалась высокая колея, проезжая которую автомобилисты испытывают дискомфорт и рискуют исправностью автомобиля.

«Подвеска встала колом»: в Нижнем Тагиле затопило Береговую-Краснокаменскую
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В Елани, а также других учебных центрах, могут сделать гаупвахты для мобилизованных. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов.

Гаупвахту для мобилизованных планируется сделать в Елани
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На ежедневную уборку в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых выделено 3,7 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на услуги уборщиц в период с января по декабрь 2023 года.

На уборку в колледже имени Черепановых в Нижнем Тагиле потратят 3,7 млн рублей
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В честь погибшего на СВО жителя поселка Горноуральский в школе №24 будет открыта памятная мемориальная доска. Торжественное мероприятие состоится 9 декабря. Максим Кириков погиб в боях в составе артиллерийского расчета гаубицы.

В честь погибшего на СВО десантника откроют памятную доску под Нижним Тагилом
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