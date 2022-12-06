47-летний инвалид Павел Поповиченко из Первоуральска, ранее признанный медкомиссией «здоровым», добился получения бесплатных средств реабилитации. Тогда медики отказали в получении коляски.
Утром 6 декабря в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария в Приречном районе. На улице сформировалась высокая колея, проезжая которую автомобилисты испытывают дискомфорт и рискуют исправностью автомобиля.
В Елани, а также других учебных центрах, могут сделать гаупвахты для мобилизованных. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов.
На ежедневную уборку в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых выделено 3,7 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на услуги уборщиц в период с января по декабрь 2023 года.
В честь погибшего на СВО жителя поселка Горноуральский в школе №24 будет открыта памятная мемориальная доска. Торжественное мероприятие состоится 9 декабря. Максим Кириков погиб в боях в составе артиллерийского расчета гаубицы.