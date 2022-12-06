Из-за грязи и плесени в Сухом Логу закрыли кафе

Речь идет о кафе «Ямагучи». На хозяина заведения завели дело по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарных норм), сообщили в региональном ГУФССП.
Проверяющие установили, что в кафе отсутствовало разделение холодильников для продуктов и технических деталей. Также продукты хранились ненадлежащим образом.
В сырьевом цехе были замечены подтекания с потолка, отсутствие стыка между полом и стеной, а также грязь. Помимо этого, в сырьевом цехе стены были покрыты плесенью. А работники заведения хранили одежду для улицы вместе с рабочей.
Хозяин заведения предупрежден уполномоченными органами об ответственности, которую понесет в случае открытия раньше положенного срока и в случае не устранения нарушений.
Ранее в Нижнем Тагиле закрылось кафе «Ресторанчик». Произошло это в связи с обвинением в незаконной продаже алкоголя. Владелец кафе отрицает все обвинения. Он сам решил прекратить работу заведения.