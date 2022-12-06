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Из-за грязи и плесени в Сухом Логу закрыли кафе

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
В Сухом Логу на стенах кафе проверяющие обнаружили плесень и грязь. Заведение закрыли приставы по решению суда. Через 90 суток кафе сможет вновь открыться.

Речь идет о кафе «Ямагучи». На хозяина заведения завели дело по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарных норм), сообщили в региональном ГУФССП.

Проверяющие установили, что в кафе отсутствовало разделение холодильников для продуктов и технических деталей.  Также продукты хранились ненадлежащим образом.

В сырьевом цехе были замечены подтекания с потолка, отсутствие стыка между полом и стеной, а также грязь. Помимо этого, в сырьевом цехе стены были покрыты плесенью. А работники заведения хранили одежду для улицы вместе с рабочей.

Хозяин заведения предупрежден уполномоченными органами об ответственности, которую понесет в случае открытия раньше положенного срока и в случае не устранения нарушений.

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Ранее в Нижнем Тагиле закрылось кафе «Ресторанчик». Произошло это в связи с обвинением в незаконной продаже алкоголя. Владелец кафе отрицает все обвинения.  Он сам решил прекратить работу заведения.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кафе#Санитарные нормы#Закрытие
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