Мобилизованного жителя Сухого Лога удалось вернуть из украинского плена

Информацию о возвращении мужчины подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов и близкие военного. Семье Владимира звонили украинские военные и присылали видео из плена.
Молодой человек уже связался с матерью и сообщил, что у него все хорошо. На данный момент он находится в Белгороде, пишет Е1.
В Министерстве обороны рассказали, что самолеты военно-транспортной авиации доставят в Москву всех освобожденных военных. Там они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных больницах. Всем оказывается необходимая помощь.
Напомним, Владимир был мобилизован 29 сентября. Рядовой прошел обучение, а затем был направлен в зону проведения спецоперации. Последний раз с родными мужчина связывался 24 октября. Тогда он сообщил, что группе предстоит сменить место дислокации.
В течение месяца семья пыталась его найти. Однако в середине ноября супруга Владимира получила видео с мужем в украинском плену. Ей звонили по видеосвязи и разрешали с ним разговаривать. Родственники утверждали, что морально военный подавлен. Через некоторое время семье подтвердили, что мужчина находится в плену и включили в списки для обмена. После реабилитации мужчина вернется домой к жене и троим детям.