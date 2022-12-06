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Мобилизованного жителя Сухого Лога удалось вернуть из украинского плена

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
Мобилизованного 31-летнего Владимира из Сухого Лога удалось вернуть из украинского плена. 6 декабря Министерство обороны вернуло 60 российских военнослужащих.

Информацию о возвращении мужчины подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов и близкие военного. Семье Владимира звонили украинские военные и присылали видео из плена.

Молодой человек уже связался с матерью и сообщил, что у него все хорошо. На данный момент он находится в Белгороде, пишет Е1.

В Министерстве обороны рассказали, что самолеты военно-транспортной авиации доставят в Москву всех освобожденных военных. Там они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных больницах. Всем оказывается необходимая помощь.

Напомним, Владимир был мобилизован 29 сентября. Рядовой прошел обучение, а затем был направлен в зону проведения спецоперации. Последний раз с родными мужчина связывался 24 октября. Тогда он сообщил, что группе предстоит сменить место дислокации. 

В течение месяца семья пыталась его найти. Однако в середине ноября супруга Владимира получила видео с мужем в украинском плену. Ей звонили по видеосвязи и разрешали с ним разговаривать. Родственники утверждали, что морально военный подавлен. Через некоторое время семье подтвердили, что мужчина находится в плену и включили в списки для обмена. После реабилитации мужчина вернется домой к жене и троим детям.

С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свердловская область#Сухой лог#Военные#Пленные#Украина
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