Мобилизованного жителя Сухого Лога удалось вернуть из украинского плена

Напомним, Владимир был мобилизован 29 сентября. Рядовой прошел обучение, а затем был направлен в зону проведения спецоперации. Последний раз с родными мужчина связывался 24 октября. Тогда он сообщил, что группе предстоит сменить место дислокации.

В течение месяца семья пыталась его найти. Однако в середине ноября супруга Владимира получила видео с мужем в украинском плену. Ей звонили по видеосвязи и разрешали с ним разговаривать. Родственники утверждали, что морально военный подавлен. Через некоторое время семье подтвердили, что мужчина находится в плену и включили в списки для обмена. После реабилитации мужчина вернется домой к жене и троим детям.