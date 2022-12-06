На гаупвахту начали сажать мобилизованных в Елани

Под арест на гаупвахту отправлено уже 8 человек. Туда сажают тех, кто выпивает и не возвращался больше 10 суток в часть из увольнительной, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Ближайшая гаупвахта располагается в Чебаркуле Челябинской области. Туда в качестве наказания и отправляют мобилизованных. Всего для них оборудовано 10 камер. Для временно задержанных там содержание не более трех часов.
Остальные нарушители будут получать наказание не от командира, а через суд. Максимально возможное наказание составляет 45 суток. Камеры есть одиночные, как и рассчитанные на 2 или 4 места. На гаупвахте также имеется кабинет для занятий и плац для строевой подготовки.
Напомним, ранее стало известно, что в Елани Свердловской области скончался еще один мобилизованный. Это уже пятый случай.