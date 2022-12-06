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На гаупвахту начали сажать мобилизованных в Елани

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
Под арест начало отправлять мобилизованных руководство учебного центра в Елани Свердловской области. Такая мера была вынужденной, так как необходимо навести порядок и сохранить дисциплину.

Под арест на гаупвахту отправлено уже 8 человек. Туда сажают тех, кто выпивает и не возвращался больше 10 суток в часть из увольнительной, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Ближайшая гаупвахта располагается в Чебаркуле Челябинской области. Туда в качестве наказания и отправляют мобилизованных. Всего для них оборудовано 10 камер. Для временно задержанных там содержание не более трех часов.

Остальные нарушители будут получать наказание не от командира, а через суд. Максимально возможное наказание составляет 45 суток. Камеры есть одиночные, как и рассчитанные на 2 или 4 места. На гаупвахте также имеется кабинет для занятий и плац для строевой подготовки.

Напомним, ранее стало известно, что в Елани Свердловской области скончался еще один мобилизованный. Это уже пятый случай.

Еще один мобилизованный скончался в учебном центре Елани
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#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свердловская область#Военные#Елань#Наказание#Мобилизованные
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