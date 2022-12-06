На гаупвахту начали сажать мобилизованных в Елани

Остальные нарушители будут получать наказание не от командира, а через суд. Максимально возможное наказание составляет 45 суток. Камеры есть одиночные, как и рассчитанные на 2 или 4 места. На гаупвахте также имеется кабинет для занятий и плац для строевой подготовки.