На мероприятиях в честь Дня добровольца в Подмосковье отметили работу активистов



На сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo можно получить информацию о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе узнать, как присоединиться к движению, какие акции и добрые дела проводятся в регионе в данный момент и какие виды помощи актуальны сейчас для военнослужащих и их семей.