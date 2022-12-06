На мероприятиях в честь Дня добровольца в Подмосковье отметили работу активистов

Добровольцы движения всегда принимают вызовы времени. Об этом рассказал зампредседателя подмосковного правительства Вячеслав Духин. Помощь, оказываемую волонтерами Московской области жителям республик Донбасса, а также военнослужащим российской армии и семьям мобилизованных, сложно переоценить. Только за два последних месяца благодаря помощи активистов региона для армии России было собрано более 200 тонн помощи.
Все объединения и организации, существующие в регионе, участвуют в движении «Волонтеры Подмосковья». В их числе: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», а также отделения МГЕР, РСО, ВСКС и муниципальный актив, волонтерская общественная организация «Делай», сообщает newiz.ru.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе в День волонтера вручила активистам ВСКС благодарственные письма от ведомства. Также благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе» были вручены активистам Анастасии Макаровой, Анастасии Зубковой, Вячеславу Морозову, Веронике Груздевой и Роману Тюленеву.
Кроме того, более 35 добровольцев Подмосковья были награждены различными министерскими знаками отличия.
Екатерина Швелидзе и главы региональных ресурсных центров развития и поддержки добровольчества поговорили в рамках прошедшей деловой встречи о планах на 2023 год, о сотрудничестве с волонтерскими центрами, проведении общих мероприятий, а также обсудили вопросы организации крупных волонтерских форумов.
Швелидзе назвала ресурсные центры точками притяжения и опоры для добровольцев Московской области и объяснила, что в регионе нужно обеспечить все необходимые условия для их развития. Также глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области отметила необходимость информирования активистов о самой важной и актуальной на данный момент помощи.
На сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo можно получить информацию о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе узнать, как присоединиться к движению, какие акции и добрые дела проводятся в регионе в данный момент и какие виды помощи актуальны сейчас для военнослужащих и их семей.