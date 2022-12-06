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На мероприятиях в честь Дня добровольца в Подмосковье отметили работу активистов

Сегодня, 19:51
Фото: Пресс-служба Правительства МО
В Московской области активная волонтерская деятельность началась в 2020 году, в период коронавирусной пандемии. В 2022 году уже свыше 27 тысяч человек являются участниками движения «Волонтеры Подмосковья».

Добровольцы движения всегда принимают вызовы времени. Об этом рассказал зампредседателя подмосковного правительства Вячеслав Духин. Помощь, оказываемую волонтерами Московской области жителям республик Донбасса, а также военнослужащим российской армии и семьям мобилизованных, сложно переоценить. Только за два последних месяца благодаря помощи активистов региона для армии России было собрано более 200 тонн помощи. 

 

Все объединения и организации, существующие в регионе, участвуют в движении «Волонтеры Подмосковья». В их числе: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», а также отделения МГЕР, РСО, ВСКС и муниципальный актив, волонтерская общественная организация «Делай», сообщает newiz.ru.

 

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе в День волонтера вручила активистам ВСКС благодарственные письма от ведомства. Также благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе» были вручены активистам Анастасии Макаровой, Анастасии Зубковой, Вячеславу Морозову, Веронике Груздевой и Роману Тюленеву.

Кроме того, более 35 добровольцев Подмосковья были награждены различными министерскими знаками отличия.

 

Екатерина Швелидзе и главы региональных ресурсных центров развития и поддержки добровольчества поговорили в рамках прошедшей деловой встречи о планах на 2023 год, о сотрудничестве с волонтерскими центрами, проведении общих мероприятий, а также обсудили вопросы организации крупных волонтерских форумов.

Швелидзе назвала ресурсные центры точками притяжения и опоры для добровольцев Московской области и объяснила, что в регионе нужно обеспечить все необходимые условия для их развития. Также глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области отметила необходимость информирования активистов о самой важной и актуальной на данный момент помощи.


На сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo можно получить информацию о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе узнать, как присоединиться к движению, какие акции и добрые дела проводятся в регионе в данный момент и какие виды помощи актуальны сейчас для военнослужащих и их семей.

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