На площадке КМУ поставлены новые задачи для развития беспилотной авиации РФ

В Минобрнауки России выразили мнение о том, что первостепенной государственной задачей является конверсия науки в реальный сектор. Профильное ведомство планирует обобщить и распространить опыт отечественных образовательных учреждений в данной сфере. Вузы должны выступить основой для рождения инноваций в беспилотной отрасли, и эти инновации будут востребованными не только в России, но и в других странах мира.