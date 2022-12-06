На площадке КМУ поставлены новые задачи для развития беспилотной авиации РФ

Конгресс молодых ученых организовал Фонд Росконгресс. Информационную поддержку обеспечил федеральный медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru.
Спикеры дискуссий акцентировали внимание на том, что отрасль БАС в России сейчас только начала развиваться, и соответствующая нормативная база отсутствует. В нашем государстве не сертифицируются беспилотники весом от 30 килограммов и выше. Однако уже завершена разработка аппаратов весом две тонны с грузоподъемностью 500 килограммов.
Сертификация БАС требует большого количества теоретических и экспертных работ, надежных экспериментальных стендов и наличия отечественной компонентной базы. Кроме того, нужны соответствующая наземная инфраструктура, программно-математическое обеспечение, программно-аппаратные комплексы и специальные базы данных.
Участники сессий обсудили особенности проектирования БАС и их производство, вопросы, связанные с обработкой данных с полезных нагрузок и с разработкой интеллектуальных систем управления БПЛА, а также применение БАС в сельскохозяйственной отрасли.
Из заявления директора АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина следует, что наша страна находится в настоящее время на стадии становления новой беспилотной индустрии. Эксперт отметил, что рождается она на стыке следующих отраслей: авиация, электроника и информационные технологии. Рогозин обратился с просьбой к спикерам осветить административные, технологические и организационные проблемы, имеющиеся в отрасли БАС.
Докладчики оценили беспилотную авиацию как полноценно вошедшую в нашу повседневную жизнь. Ежегодный рост достигает 20 процентов по таким направлениям, как получение цифровой геопространственной информации о разных объектах для своевременного принятия грамотных управленческих решений и перевозка грузов. Основная проблема — обеспечение безопасности и взаимодействие с остальными участниками воздушного движения.
В Минобрнауки России выразили мнение о том, что первостепенной государственной задачей является конверсия науки в реальный сектор. Профильное ведомство планирует обобщить и распространить опыт отечественных образовательных учреждений в данной сфере. Вузы должны выступить основой для рождения инноваций в беспилотной отрасли, и эти инновации будут востребованными не только в России, но и в других странах мира.