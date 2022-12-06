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На уборку в колледже имени Черепановых в Нижнем Тагиле потратят 3,7 млн рублей

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI

В колледже Нижнего Тагила выделили 3,7 млн рублей на клининговые услуги

На ежедневную уборку в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых выделено 3,7 млн рублей. Эта сумма предусмотрена на клининговые услуги в течение года — с января по декабрь 2023 года.

В месяц клининговая фирма будет получать за оказание услуг более 300 тысяч рублей. Однако есть ряд условий, которые должны быть соблюдены.

Уборщицы будут должны проводить ежедневную уборку с понедельника по пятницу в четырех учебных корпусах — по улице Ленина, 38, по Пархоменко, 15, по К.Маркса, 34 и по Циолковского, 41. Генеральная уборка, согласно документации госзакупки, производится одни раз в неделю — в субботу. Работать предлагается с 7 до 8 утра, а также после 15 часов.

Места общего пользования (кухни, туалеты, лестницы, коридоры, фойе и спортивный зал) мыть нужно 6 раз в неделю, согласно СанПиН. Помимо этого, в закупке предусмотрена поддерживающая влажная уборка в течение рабочего дня.

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В штате клининговой компании должны состоять не менее 15 сотрудников. Их опыт в сфере оказания услуг по уборке не должен быть менее 5 лет. При поступлении на работу персонал, согласно документам техзадания, должен проходить медицинские осмотры и иметь санитарные книжки. 

Все используемые химические вещества, а также уборочный инвентарь должны быть высококачественными и храниться в оригинальной упаковке в специально отведенных местах.

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