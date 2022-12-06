На уборку в колледже имени Черепановых в Нижнем Тагиле потратят 3,7 млн рублей

В месяц клининговая фирма будет получать за оказание услуг более 300 тысяч рублей. Однако есть ряд условий, которые должны быть соблюдены.
Уборщицы будут должны проводить ежедневную уборку с понедельника по пятницу в четырех учебных корпусах — по улице Ленина, 38, по Пархоменко, 15, по К.Маркса, 34 и по Циолковского, 41. Генеральная уборка, согласно документации госзакупки, производится одни раз в неделю — в субботу. Работать предлагается с 7 до 8 утра, а также после 15 часов.
Места общего пользования (кухни, туалеты, лестницы, коридоры, фойе и спортивный зал) мыть нужно 6 раз в неделю, согласно СанПиН. Помимо этого, в закупке предусмотрена поддерживающая влажная уборка в течение рабочего дня.
В штате клининговой компании должны состоять не менее 15 сотрудников. Их опыт в сфере оказания услуг по уборке не должен быть менее 5 лет. При поступлении на работу персонал, согласно документам техзадания, должен проходить медицинские осмотры и иметь санитарные книжки.
Все используемые химические вещества, а также уборочный инвентарь должны быть высококачественными и храниться в оригинальной упаковке в специально отведенных местах.