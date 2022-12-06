На уборку в колледже имени Черепановых в Нижнем Тагиле потратят 3,7 млн рублей

Уборщицы будут должны проводить ежедневную уборку с понедельника по пятницу в четырех учебных корпусах — по улице Ленина, 38, по Пархоменко, 15, по К.Маркса, 34 и по Циолковского, 41. Генеральная уборка, согласно документации госзакупки, производится одни раз в неделю — в субботу. Работать предлагается с 7 до 8 утра, а также после 15 часов.