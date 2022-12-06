Партию гумпомощи весом 15 тонн отправили военным на СВО из Екатеринбурга

В состав посылки вошли зимние вещи, которые согреют военных в морозы, лекарственные препараты и пищевая продукция с длительным сроком хранения. Добровольцы говорят о том, что множество запросов на гуманитарную помощь было отправлено от женщин, мужья которых были мобилизованы для выполнения боевых задач. Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов оценил результат работы добровольческого корпуса.