Партию гумпомощи весом 15 тонн отправили военным на СВО из Екатеринбурга

В состав посылки вошли зимние вещи, которые согреют военных в морозы, лекарственные препараты и пищевая продукция с длительным сроком хранения. Добровольцы говорят о том, что множество запросов на гуманитарную помощь было отправлено от женщин, мужья которых были мобилизованы для выполнения боевых задач. Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов оценил результат работы добровольческого корпуса.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что в данный момент на территории региона работает более 190 тысяч волонтеров. С его слов, добровольцы прививают подрастающему поколению позитивные личностные качества, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.