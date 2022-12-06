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Партию гумпомощи весом 15 тонн отправили военным на СВО из Екатеринбурга

Сегодня, 08:43
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Павел Ворожцов
Волонтерский корпус «Мы рядом» из Екатеринбурга отправил 15-тонную посылку военнослужащим на территорию проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине.
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В состав посылки вошли зимние вещи, которые согреют военных в морозы, лекарственные препараты и пищевая продукция с длительным сроком хранения. Добровольцы говорят о том, что множество запросов на гуманитарную помощь было отправлено от женщин, мужья которых были мобилизованы для выполнения боевых задач. Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов оценил результат работы добровольческого корпуса.

Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел ВорожцовПавел Ворожцов
Павел Ворожцов
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что в данный момент на территории региона работает более 190 тысяч волонтеров. С его слов, добровольцы прививают подрастающему поколению позитивные личностные качества, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Гуманитарная помощь#Мобилизованные#Волонтеры#Алексей Орлов#Юрий Биктуганов#Общество
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