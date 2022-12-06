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«Подвеска встала колом»: в Нижнем Тагиле затопило Береговую-Краснокаменскую

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле затопило Береговую-Краснокаменскую

Утром 6 декабря в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария в Приречном районе. До сих пор источник воды не найден.

В настоящее время на улице сформировалась высокая колея, проезжая которую автомобилисты испытывают дискомфорт и рискуют исправностью автомобиля.

Эта одна из артерий на Тагилстрой через Рудник. Периодически чистят, но проблема так и есть. У меня подвеска колом встала после проезда по такой дороге. Арки, пружины — все под толстым слоем льда. Заехал на мойку отогреть это дело, — рассказал редакции TagilCity.ru водитель из Нижнего Тагила.

Известно, что на месте работают дорожники — сотрудники «Капиталстрой», подрядчика МУП «Тагилдорстрой». 

Солят, чистят, источник воды пока не найден, — рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой».

На месте были сотрудники администрации, ЕВРАЗ НТМК, ВГОКа и ООО «Водоканал-НТ». Они провели осмотр участка.

Организован комиссионный выезд осмотр участка с участием представителей ООО «Водоканал-НТ», ВГОК, МУП «Тагилдорстрой», Управления городским хозяйством и службы заказчика городского хозяйства. Дорога приведена в нормативное состояние. Обнаружено подмерзание водопропускной трубы. Отводом воды занимается МУП «Тагилдорстрой». Причина не установлена. Кипятка там не было. Сетей «Водоканала» нет. ВГОК тоже проверили у них не бежит. Возможно, подмерзла речка выше, — сообщили TagilCity.ru в Ленинской районной администрации.
#Юлия Степанова#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Дорога#Горячая вода#Прорыв трубы#Видео
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