Полиция скрутила и увезла школьницу, обвинившую своего брата в изнасиловании

Ребенок проходит пострадавшей по делу о педофилии и жалуется на давление со стороны следователя СКР. Девочка ранее обвинила своего брата в изнасиловании, а потом отказалась от своих слов. Теперь, по словам мамы, следователи просят подтвердить первоначальные показания. Для этого девочку увезли на допрос, рассказывает ее мама.

По ее словам, дочь позвонила ей и заявила, что полиция ломится в квартиру. Сегодня должен был состояться допрос, однако девочка заболела и все действия мама попросила перенести. Полицейские, по словам женщины, выключили в квартире свет. И когда девочка вышла, ее скрутили и увезли. Она утверждает, что ее не пускают на допросы, а адвоката отстранили от дела.

Вместо него в дело взята представитель опеки.