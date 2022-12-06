Полиция скрутила и увезла школьницу, обвинившую своего брата в изнасиловании

Ребенок проходит пострадавшей по делу о педофилии и жалуется на давление со стороны следователя СКР. Девочка ранее обвинила своего брата в изнасиловании, а потом отказалась от своих слов. Теперь, по словам мамы, следователи просят подтвердить первоначальные показания. Для этого девочку увезли на допрос, рассказывает ее мама.
По ее словам, дочь позвонила ей и заявила, что полиция ломится в квартиру. Сегодня должен был состояться допрос, однако девочка заболела и все действия мама попросила перенести. Полицейские, по словам женщины, выключили в квартире свет. И когда девочка вышла, ее скрутили и увезли. Она утверждает, что ее не пускают на допросы, а адвоката отстранили от дела.
Вместо него в дело взята представитель опеки.
Дочь уже один раз увезли прямо из колледжа без меня в отдел. Она перепугалась и успела мне СМС скинуть, пока не забрали телефон. Я прибежала, а мне заявили, что я больше не ее законный представитель, — рассказывает мама школьницы.
Она отметила, что ей угрожали лишением родительских прав. Тогда женщина наняла адвоката. Мама поговорила с дочерью и уверена, что насилия не было. Однако дочери приходится ходить к психологу из-за давления.
Мама школьницы уверена, что адвоката отстранили незаконно и не хочет, чтобы работал по их делу защитник по назначению.
Сам обвиняемый Сергей уверен, что дело разваливается и его пытаются реанимировать. Он считает, что все было в его пользу, а сестра отказалась от показаний и рассказала, с кем на самом деле был сексуальный контакт. Однако после года в СИЗО Сергей может подать на компенсацию, чего, по его мнению, боится следователь.
Сам обвиненный в изнасиловании компенсацию требовать не намерен. Он хочет, чтобы все закончилось. Уголовное дело Сергея уже дважды было возвращено на доследование. На данный момент его не закрывают. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.