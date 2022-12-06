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Признанный «здоровым» инвалид с Первоуральска добился бесплатных средств реабилитации

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
47-летний Павел Поповиченко, инвалид с ДЦП из Первоуральска, добился получения индивидуальных средств реабилитации. Месяц назад на комиссии медики по ошибке признали его здоровым и отказали в получении коляски.

Правом на продление пользованием ТСР Павел занялся еще в августе. Однако месяц назад на медкомиссии ему заявили, что он здоров, хотя Павел не может передвигаться без инвалидных колясок ни дома, ни на улице.

Наконец-то эта эпопея закончилась, спустя месяц. И закончилась она в мою пользу, с лихвой. Мне оставили обе коляски: домашнюю и электрическую прогулочную. Кроме того, в мою карту реабилитации добавили ортопедические брюки для колясочников, противопролежневую гелевую подушку и специализированный стул с санитарным оснащением, — рассказал Павел Поповиченко журналисту TagilCity.ru.

Он отметил, что просил еще специальный зимний утепленный мешок для ног, однако к сожалению это средство реабилитации не входит в перечень бесплатных.

После того как историю с «чудесным выздоровлением» осветили СМИ, в горбольнице Первоуральска заявили, что произошло недопонимание и недоразумение между медиками и Павлом. На самом деле его не признавали здоровым, а предложили дополнительно пройти обследование у невролога.

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Однако сам Павел рассказал, что в городе наблюдается нехватка таких специалистов. А в поликлинике пациентов наблюдает невролог, которая раньше работала фельдшером на заводе.

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#Евгения Сафина#Здоровье#Эксклюзив#Первоуральск#Свердловская область#Инвалид#Медики#Инвадиное кресло#Комиссия#Врачи#Поликлиника
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