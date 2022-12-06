Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

5 декабря на трассе под Нижним Тагилом столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Hyundai Sonata. В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения, водитель второй машины был госпитализирован с сотрясением головного мозга, две его пассажирки получили легкие ссадины и от дальнейшей помощи медиков отказались, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на госавтоинспекцию МУ МВД России «Нижнетагильское».