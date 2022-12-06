Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

5 декабря на трассе под Нижним Тагилом столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Hyundai Sonata. В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения, водитель второй машины был госпитализирован с сотрясением головного мозга, две его пассажирки получили легкие ссадины и от дальнейшей помощи медиков отказались, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на госавтоинспекцию МУ МВД России «Нижнетагильское».
Предполагаемый виновник аварии, несмотря на резанные раны головы и шеи, также отказался от госпитализации. Сотрудники госавтоинспекции провели освидетельствование обоих водителей и установили признаки опьянения у мужчины, управлявшего Nissan Qashqai. Алкотестер показал содержание алкоголя в выдохе на уровне 0.902 мг/л, что равняется двум промилле и соответствует средней степени опьянения.
В отношении нарушителя составлено два протокола (управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения). Ему грозит лишение прав до 2-х лет и штраф в 30 000 рублей.