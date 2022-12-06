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Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем Тагиле

Сегодня, 01:46
Фото: Телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Две иномарки столкнулись на Свердловском шоссе со стороны Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Пострадали четыре человека. Водитель одного из автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения.

5 декабря на трассе под Нижним Тагилом столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Hyundai Sonata. В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения, водитель второй машины был госпитализирован с сотрясением головного мозга, две его пассажирки получили легкие ссадины и от дальнейшей помощи медиков отказались, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на госавтоинспекцию МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Предполагаемый виновник аварии, несмотря на резанные раны головы и шеи, также отказался от госпитализации. Сотрудники госавтоинспекции провели освидетельствование обоих водителей и установили признаки опьянения у мужчины, управлявшего Nissan Qashqai. Алкотестер показал содержание алкоголя  в выдохе на уровне 0.902 мг/л, что равняется двум промилле и соответствует средней степени опьянения.

В отношении нарушителя составлено два протокола (управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения). Ему грозит лишение прав до 2-х лет и штраф в 30 000 рублей.

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#Андрей Труфанов#ДТП#Нижний Тагил#Алкогольное опьянение#Пьяный водитель#Нетрезвый водитель#Авария#ГИБДД
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