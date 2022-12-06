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Реестр бомбоубежищ будет составлен в Екатеринбурге

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Реестр бомбоубежищ планируется составить в Екатеринбурге. На данный момент проводится подсчет бункеров и идут суды с частными владельцами укрытий.

Прокуратура и МЧС занимаются приведением реестра в порядок, сообщил прокурор Свердловской области Борис Крылов на заседании Законодательного собрания. По словам депутата Евгения Зяблицева, с 90-х годов многие бомбоубежища были проданы или перепрофилированы.

Однако на это Крылов ответил, что работа в этом направлении ведется уже несколько лет. На сегодняшний день число бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, превышают потребность.

Крылов добавил, что совместно с МЧС уже актуализирован реестр в соответствии с потребностями. Также проводится работа по исключению тех укрытий, которых там быть не должно. Все находящиеся в списке бомбоубежища приводятся в порядок.

Из-за многих укрытий идут суды. Прокуратура требует привести их в порядок, отмечает Крылов. Сейчас в Екатеринбурге имеется более 900 бомбоубежищ.

В сети появилась карта бомбоубежищ в Нижнем Тагиле
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#Город#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Бомбоубежища#Безопасность#Борис Крылов#Ирина Кирилова
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